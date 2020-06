Americkým spojencům se nezamlouvá Trumpův nápad sbližovat se s Putinem

V době, kdy chce Německo zavést kybersankce proti agresivní ruské tajné službě, Trump zve Putina do Spojených států na summit G7. Proti jsou i Británie a Kanada.

Přestože americké tajné služby konstatovaly, že Rusko zasáhlo do americké prezidentské kampaně, prezident Donald Trump by se od začátku svého nástupu do Bílého domu nejraději s Kremlem sbližoval.

Nevadí mu v tom ani podezření, že to byl právě on, kdo z ruských kyberútoků proti Demokratické straně během kampaně profitoval a jeho spolupracovníci byli nebo jsou vyšetřováni za spolupráci s Ruskem.

Jeho nejnovější nápad – pozvat na setkání nejvyspělejších států světa G7 i Rusko – se však u jeho partnerů nesetkal s pochopením. Své výhrady okamžitě vyslovili lídři Kanady i Británie.

Trump argumentoval tím, že formát je zastaralý a pozval by několik dalších států, včetně Ruska. Putina přitom přestaly světové mocnosti zvát po jeho anexi ukrajinského poloostrova Krymu v roce 2014.

Americký prezident o svém nápadu telefonoval s ruským prezidentem, ačkoli to nezkonzultoval se spojenci.

Spojenci a kamarádi

„Rusko bylo vyloučeno z G7 potom, co podniklo invazi na Krym před několika lety,“ prohlásil podle BBC kanadský premiér Justin Trudeau s tím, že Kreml navíc stále pokračuje v porušování mezinárodních pravidel, což je důvodem, proč zůstává mimo klub.

„G7 byla vždy místem pro upřímné rozhovory se spojenci a kamarády, kteří mají opravdu o čem mluvit. Doufám, že