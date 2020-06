Budoucnost bez jádra je stále možná, uvádí analýza státního podniku. Klíčem mají být obnovitelné zdroje a plyn

Česká republika by se v budoucnu mohla obejít bez výstavby jaderného zdroje. Vyplývá to z interního dokumentu takzvané Uhelné komise, která se zabývá útlumem těžby uhlí a výrobou energie z fosilních paliv. Dokument s několika scénáři vypracoval a v březnu představil členům komise státní podnik ČEPS, který provozuje elektrickou přenosovou soustavu.

Deník N má k dispozici interní dokument, podle nějž Uhelná komise v současnosti pracuje celkem se šesti scénáři představujícími kompromisní varianty z původních 24 variant, které členům komise v minulosti představilo ministerstvo průmyslu. Jednotlivé scénáře počítají s odlišným energetickým mixem pro následujících několik dekád. Většina variant počítá s výstavbou nových jaderných zdrojů, jak ji v současnosti plánuje česká vláda připravující tendr na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech.

Jeden z možných scénářů předpokládá, že by k výstavbě nových jaderných bloků v hodnotě stovek miliard nemuselo dojít. A to za předpokladu, že by došlo k