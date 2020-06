Koruna je jako dům na nábřeží. Jednou za čas zkrátka přijde povodeň

Odpověď na otázku, zda by euro v současné situaci Česku pomohlo, závisí na úhlu pohledu. Kdo na věc hledí optikou dovozce nebo kohokoli jiného, koho rmoutí či přímo ekonomicky poškozuje oslabená koruna, zřejmě odpoví, že by euro prospělo nejen jí či jemu samotnému, ale celé naší zemi.

Řada lidí ovšem takto odpoví pod tíhou momentální situace, která je vskutku extrémní. Z běžného života každého z nás přitom dobře víme, že nebývá moudré činit zásadní dlouhodobá rozhodnutí v době extrémní situace. Proto ostatně třeba ceny nemovitostí v centru Prahy, u vltavského nábřeží, patří k nejvyšším. Samozřejmě, v krajním případě povodně je lepší bydlet někde na kopci. Ale jinak? Jinak je bydlení na nábřeží pro mnohé takřka k nezaplacení.

Kdo nyní pod tíhou citelného oslabení koruny volá po euru jakožto bezpečné, nerozkolísané měně, je jako majitel hezkého bytu na nábřeží, bytu se „štemplem dějin“, opředeného historií, v domu vystavěném v kubistickém slohu, který se ovšem bude chtít kvůli nastalé povodni stůj co stůj odstěhovat. Do bytu někde na kopci, do domu poměrně nového, z konce 90. let, ovšem plného historií ještě ne zcela prověřených prvků a materiálů, byť na první pohled jistě působivých. Přitom ona povodeň je vskutku „stoletá“. Jako je stoletou nynější koronavirová pandemie.

Oslabení koruny je výsledkem extrémní události, jež nastává jednou za sto let. Má navíc nejen své minusy, ale i plusy. Jistě, česká měna během koronakrize oslabila opravdu citelně. To je nepříjemnost pro české dovozce, zejména pak nad rámcem jejich zajištění proti kurzovým pohybům. Běžným spotřebitelům zase může podražit elektronika nebo třeba zahraniční pobyty a dovolené.

Polemika Davida Antoše, proč by Česku euro pomohlo:

Čas pro přešlapování vypršel. Až s eurem jsme Evropa

Oslabení koruny a zdražení zahraničních dovolených ovšem na druhé straně nahrává