Prohrál bitvu, politika ho přestala bavit, vysvětluje si vedení ANO Vokřálův konec. Macura promýšlí svou situaci

Neuplynulo ani 12 hodin od chvíle, co místopředseda Petr Vokřál oznámil svůj konec v hnutí ANO, a už jej smazali ze stránek předsednictva. Vedení hnutí se jeho odchodem bude ještě zabývat, většinu členů předsednictva odchod bývalého brněnského primátora překvapil. Další na řadě může být ostravský primátor Tomáš Macura, který byl Vokřálovi názorově nejblíže.

O Vokřálově konci v hnutí ANO informoval server Aktuálně.cz v pondělí podvečer. V úterý ráno již dosavadní místopředseda na webu hnutí uvedený není.

Jeho kolegové z předsednictva se shodnou na tom, že je Vokřálův konec mrzí. „Hodně mě to překvapilo. Je mi to líto a mrzí mě to, protože pan Vokřál na mě vždycky působil jako slušný a férový chlap. Nazrálo v něm rozhodnutí, které asi nebylo ve vztahu k hnutí ANO. Politika ho asi