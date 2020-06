Ruské armádní čepice a matrjošky v centru nikdo neopláče, říká šéf pražského Institutu plánování a rozvoje

Pivní zahrádku můžeme udělat hned u pražského letiště. Turisté jezdící sem kvůli levnému pití nebo na rozlučky se svobodou si toho ani nevšimnou a město nebude trpět, říká ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč, jehož organizace se stará o koncepční rozvoj hlavního města. Návštěvníci Prahy si podle něj mohou užít atraktivitu města, kterou běžně „zakrývají“ nechutné výlohy a předražené podniky. „Než se masový turismus vrátí do původní, možná ještě drsnější podoby,“ dodává Boháč.

Jak bude podle vás v létě vypadat centrum Prahy ve srovnání s předchozími sezonami?

Určitě nebude tak šíleně přetížené, v minulých letech tu míra turismu už opravdu přesáhla únosnou mez. Jsou tu místa, kam už se normální Pražan spíš bojí jít, protože se jen prodírá davem. Pokud vám sem přijede osm až deset milionů turistů ročně, přestává to být snesitelné. Teď tu bude méně zahraničních turistů a centrum budou více využívat místní obyvatelé.

Jakým způsobem?

Například si tu dají jídlo a pití v hospodách. Před pár měsíci stálo pivo v centru 150 korun, dnes se dostanete pod 50 korun. Takže teď je to taková atrakce jít si dát pivo třeba na Staromák.

Kdy se podle vás vrátí turismus na úroveň, na jakou byla Praha dlouhodobě zvyklá?

To samozřejmě závisí na tom, jak rychle se budou rozvolňovat hranice. V minulých letech sem ve velkém jezdili turisté z východní Asie (především z Číny a Jižní Koreje, pozn. red.), tak záleží na tom, kdy se rozhodnou vrátit. Letos to nejspíš nebude, v podobné situaci budete z opatrnosti navštěvovat prvně nějaké blízké destinace než lítat přes půl světa. Ale pokud nenastane nějaká další vlna pandemie, začnou znovu cestovat do Prahy klidně