Babišova rodinná firma v akci. Co nám řekla koronakrize o vládě expertů

Během koronavirové krize se nejen u nás dostala do výrazně silnějšího postavení exekutiva. Na ne úplně krátkou dobu se rozhodování o právech lidí, různých zákazech a opatřeních, která bojovala proti šíření viru, dostalo do rukou úzké skupiny kolem současné vlády.

„Ten koronavirus změnil náplň práce vlády a konečně jsme to řídili jako rodinou firmu a bylo to efektivní, bylo to konkrétní, viděli jsme naše rozhodnutí v praxi. Já jsem chodil do práce od rána do večera, bylo to takové krizové řízení a pokračuje to dál,“ řekl premiér na začátku května v rádiu Impuls.

A rozhodnutí byla v praxi skutečně viditelná. Vláda pod časovým tlakem na svých téměř denních jednáních vydávala sama nebo prostřednictvím ministra zdravotnictví opatření, která omezovala život v zemi. Ta představovala s bojovou rétorikou války proti neviditelnému nepříteli s odvoláním na názor odborníků – tedy