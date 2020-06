Americký týdeník: Znesvářeni na zemi, sjednoceni ve vesmíru. I já jsem zažila rasismus v USA, ale obráceně

Poprvé jsem se o něčem jako skrytý rasismus dozvěděla v devatenácti, když jsem přijela do New Yorku pomáhat jedné bohaté rodině s dětmi. Pán byl producent rozhlasových stanic, paní byla v domácnosti a spolu měli čtyři děti. Bydleli v přepychové části čtvrti New Rochelle a jen za členství v místním sportovním klubu platili v přepočtu milion korun ročně.

Měli rozlehlý třípatrový dům, ale paní mi řekla, že se bojí o jeho hodnotu, protože do jejich slušného sousedství plného bohatých lidí se nastěhovala černošská rodina. To slovo ale nevyslovila – jen výrazně, ale bez zvuku artikulovala slovo „blacks“, černí, a palci si přejela po obou tvářích odshora dolů. Vždy mi u toho hleděla přímo do očí, aby si potvrdila, že si rozumíme.

Tihleti „palce dolů po obou tvářích“ byli pro ni velkým rizikem. „Jakmile se