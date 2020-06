Notes: Ministerstvo bez wifi, prezident v bunkru a česká puška

Pro Deník N se rozmluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Upozornil například na nedostatky svých předchůdců ve financování živé kultury. „Když přijedete do Jižní Korey s ekonomickou delegací, nikdo si vás nevšimne. Když přijede Česká filharmonie, dostanete do první řady všechny vládní špičky. A to říkám prezidentu Zemanovi pořád,“ řekl.

Resort kultury se chce nově věnovat také počítačovým hrám. Ty si pořád ve většinové společnosti nesou stigma povrchní zábavy, kterou často také jsou. A jako každá povrchní zábava s sebou nesou milionové investice a davy fanoušků. Jsou tu ale i okrajové (a dnes čím dál populárnejší!) žánry videoher, které rozšiřují klasický tradiční knižní (či filmové) vyprávění o možnost volby. Nebo alespoň o její iluzi. Ale o tom jindy. Zaorálek každopádně řekl, že se chystá schůzka s herními vývojáři. Ale už třeba fakt, že v budově ministerstva není ani wifi, může leccos napovídat.

Když se člověk v možnostech výběru dnešních her ztratí a stráví nad nimi, řekněme, jedenáct hodin v kuse, stejně potom musí přijít moment, kdy fakt musí jít ven. Někdy nakoupit, někdy jenom na vzduch. A pak si vzpomene na koronavirus a na to, co musí zrovna splnit: nemusí nosit roušku venku. V obchodě pořád. Nicméně když potom přijde domů, řekne si, že celá situace až moc zasahuje do jeho života, a hledá odpověď na otázku, kdy se vlastně najde lék. A jak píše Petr Koubský, není na ni jednoduchá odpověď. Virus je, slovy biologa, sira Petera Medawara, „špatná zpráva zabalená do bílkoviny“. Článek vám vysvětlí, co viry vlastně jsou, jak moc se liší od bakterií (moc), jakým způsobem se přenášejí a také, jak je lze zneškodnit. A zatím, jak se zdá, nás čeká ještě dlouhá cesta. V druhé části článku vysvětlíme, jaké možnosti jsou nadějné a které jsou (nejspíš) slepými uličkami.

Dnes je tomu přesně týden, co americký policista při zásahu zavraždil Afroameričana George Floyda. Protesty se nadále šíří americkými městy. Jak se dnes dramatická situace vyvíjela? Amerického prezidenta Donalda Trumpa museli například na hodinu uzavřít v bunkru. V té době zrovna gradovaly protesty proti rasismu. Demonstrující zapálili ve Washingtonu několik ohňů. Přímo v Minneapolis – tedy ve městě, kde přišel Floyd o život, vjela dnes do davu demonstrujících cisterna. Lidé vylezli na kapotu a vytáhli ven řidiče, který byl se zraněními odvezen do nemocnice a poté zatčen. O dění pravidelně informujeme v Minutě po minutě.

Takzvaná „česká puška“ je v Izraeli pojem, i když reálný socialismus řízený z Moskvy česko-izraelským vztahům nepřál. „Jako Češi nejsme až tak výjimeční v tom, že nás ten konflikt fascinuje, takových lidí je řada i jinde. Výjimeční jsme tím, že velká většina lidí inklinuje, možná až instinktivně, k proizraelskému pohledu,“ říká Irena Kalhousová úvodem rozmluvy s Deníkem N. Českou fascinaci blízkovýchodním konfliktem přiblížil kolega Jan Wirnitzer.

A do Česka se zase vrátíme. Pokud se zajímáte o historii Prahy, přinášíme rozhovor s takzvaným „Vyšehradským jezdcem“. Ukazuje, že Praha nemusí být jen turistická atrakce, ale že má i svá autentická místa. Jen je musíme objevit. Ulici po ulici, čtvrť po čtvrti.

Co se hodí vědět do dalšího dne:

Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku. Atmosféra vzájemných vztahů podle Moskvy v poslední době „významně degradovala“.

Češi se budou muset prokazovat negativními testy na covid-19 při návratu z Velké Británie a Švédska. Z dalších zemí Evropské unie budou moci přicestovat bez omezení.

Stát řeší, jestli a jak finančně pomoci českému leteckému dopravci Smartwings. Deník N zmapoval aktuální vlastnickou strukturu firmy.

A co vás čeká zítra v papírovém Enku?

– Opozice spojuje síly v bitvě o Senát. Chce 12 křesel, která drží vláda

– Dusno na národovecké frontě SPD a Trikolóry

– Havlíčkův poradce nebude náměstkem. Soustředí se na Smartwings

– Američtí policisté se trénují ke strachu z lidí

– Za nepokoji ve Spojených státech je i pandemie

– Číňané oslabili ve Smartwings. Jejich mlčení může být problém

– Čím se jednou budeme proti covid-19 očkovat a čím léčit

– Komentář: Evropská komise nabízí Unii revoluci, my jen hokynářské počty

– Vycházejí chybějící dílky z životního puzzle filmaře Pavla Juráčka

– Náruživé sportování se může někdy překlopit v závislost Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.