Rychlotesty za desítky milionů nejspíš skončí v koši. Lékaři už je nemají používat

Praktická lékařka Ludmila Bezdíčková má v ordinaci několik stovek kusů rychlotestů na koronavirus. Dosud je používala u lidí, kteří přišli do styku s nakaženými, a museli proto jít do karantény. V odběrovém kontejneru na Praze 6 testovala například i sedmdesát dětí ze školky v pražském Suchdole, kde se nedávno nákaza objevila.

Od tohoto pondělí ale lékaři tento typ testů nesmí pro ukončování karantény používat. „Magistrát nám poskytl darem 500 kusů rapid testů, které nyní zbudou. Co s nimi máme dělat? Kam testy a pomůcky vrátit?“ ptá se lékařka.

Nevyužité rychlotesty má v ordinaci také praktický lékař Petr Šonka z Přeštic na Plzeňsku. Ani on neví, jaký bude jejich osud. „Velká část z nich má expiraci do září. Jsou majetkem státu, zatím jsme nedostali instrukci, co s nimi udělat. Pokud projdou expirací a nikdo si je neodebere, budeme se jich muset zbavit jako obdobného zdravotnického materiálu,“ říká Šonka, který je zároveň předsedou Sdružení praktických lékařů. „Většina praktických lékařů dostala do ordinací zhruba 20 až 40 rychlotestů. Také nevím, co s nimi máme nyní dělat,“ přidává se praktický lékař Cyril Mucha. V Česku je zhruba 5300 praktických lékařů a 2000 pediatrů, jde tak možná i o několik set tisíc testů.

Testování lidí v karanténě Člověk, který přišel do styku s nakaženým, podstoupil PCR test na koronavirus a šel na 14 dnů do karantény. Po skončení této doby mu praktický lékař udělal buď znovu PCR test, nebo rychlotest. Od června se už rychlotesty pro tyto účely používat nesmí.

