Čas pro přešlapování vypršel. Až s eurem jsme Evropa

Polemika Davida Antoše: „Když vám kurz koruny skáče pořád nahoru dolů, nemůžete nic plánovat. Nechápu, proč to politici konečně nepochopí.“ To není výrok někoho z nás, eurohujerů, ale Andreje Babiše z roku 2009, kdy mu ještě na zdraví české ekonomiky záleželo více než na politických preferencích a udržení moci za každou cenu.

Majitel Agrofertu v tom nebyl a není sám. „Chceme euro!“ říkají už mnoho let české firmy od velkých průmyslových závodů až po drobné podnikatele obchodující přes hranice. Například Svaz průmyslu a dopravy České republiky po přijetí společné evropské měny volá rok co a rok a téměř měsíc co měsíc už 15 let.

Odpůrci eura na to dosud odpovídali, že důležitější než prosperující firmy jsme my, občané. Nám prý prospěje nevyhnutelné posílení kurzu koruny – z platu či důchodu si koupíme více.



Koruna je jako dům na nábřeží. Jednou za čas zkrátka přijde povodeň Polemika Lukáše Kovandy, proč by Česku euro nepomohlo:

Odbory před dvěma lety dokonce vydaly