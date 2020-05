Jak zabít, co není živé: vývoj léků a vakcín proti koronaviru

Kdyby existoval na covid-19 spolehlivý lék, nebo ještě lépe, kdyby se proti němu dalo očkovat, měli bychom po krizi téměř přes noc. Řešení nejakutnějšího problému lidstva je v rukou farmaceutických firem a jejich výzkumníků. Všechna ostatní opatření nám jen kupují čas.

O novém léku či nadějných výsledcích klinické studie slyšíme v médiích téměř každý den. Někdy to je vyslovený nesmysl vzniklý z nepochopení či senzacechtivosti, někdy jde o nepřesnou interpretaci solidního výzkumu. Kromě toho se situace mění každým okamžikem. Například „Trumpův“ chlorochin (CQ) a hydroxychlorochin (HCQ) brali vědci ještě v březnu velmi vážně, jenže testování postupně odhalilo tak závažné vedlejší účinky, že se v některých zemích klinické studie zastavují, jinde (včetně Česka) alespoň omezují. To je normální situace, právě proto se zevrubné testy dělají.

Zároveň jde o důležitou ilustraci, proč jsou klinické studie (přinejmenším ty seriózní) tak zdlouhavé a pečlivé a proč národní regulátoři (FDA, SÚKL apod.) ani v době koronavirové krize neslevují ze svých požadavků. Kdyby byl CQ a HCQ rychle uvolněn do širokého terapeutického použití – v březnu po tom mnozí volali –, patrně by zabil víc lidí než zachránil. Řečeno suchým jazykem Státního ústavu pro kontrolu léčiv: „Rozdíl mezi terapeutickou a toxickou dávkou je malý a v případě předávkování nebo nesprávného použití jsou tato léčiva vysoce toxická.“ A správné dávkování pro covid nikdo nezná, to je známo jen pro původní indikaci, tedy pro léčbu malárie (a také revmatiodní artritidy).

Cesta k léku či vakcíně na nově objevený virus je obtížná. Znalost jiných virů pomůže jen částečně. Pokusíme se vysvětlit, proč je vývoj složitý, které preparáty připadají v úvahu a co je o nich známo. Bude to delší a musíme začít trochu detailnějším popisem, jak vlastně tento konkrétní virus funguje. Neobejdeme se bez odborných termínů a zkratek, věřte ale, že jich bude mnohem méně, než se nachází na jedné stránce učebnice biochemie. Finanční krize v minulém desetiletí taky naučila širokou veřejnost, co je to opce, derivát a hedging. A to šlo jen o peníze.

Jestli vás nezajímá pohled „pod kapotu“, můžete také počkat do zítřka na pokračování tohoto článku a přečíst si jen o nejnadějnějších lécích – v jaké fázi testování jsou a co se od nich dá očekávat.

Člověk versus zombie

Nejběžnějšími původci nakažlivých nemocí jsou bakterie a viry. Nejběžnějšími, zdaleka nikoli jedinými: taky tu jsou houby a mezi nimi obzvlášť plísně, různí prvoci, makroparaziti (tj. třeba červi) a podivné věci, jimž se říká priony. Zůstaňme ale u těch prvních dvou, protože nám to umožní popsat specifika virů srovnáním s bakteriemi.

Copak bakterie! S těmi je celkem řeč. Bakterie, původci mnoha nemocí, jsou malá zvířátka, která žijí úplně všude, tedy i v našich tělech. Některá z nich tam mohou škodit. To byl zásadní problém, dokud se nenalezly specifické jedy, které ubližují bakteriím – pokud možno jen těm špatným – a neubližují lidem, nebo aspoň ne příliš. Těm jedům se říká antibiotika, a přestože dnes víme o mnoha jejich špatných stránkách, byly a jsou spásou lidstva. Bez nich bychom dodnes ve velkých počtech umírali na tuberkulózu, meningitidu, zápaly plic. (Na kteroukoli z těchto nemocích a na četné další bakteriální infekce můžete samozřejmě umřít i dnes; zejména, když je zanedbáte.)

Viry jsou ale docela jiné. Virus není jednobuněčné zvířátko. Nemůžete ho otrávit jedem jako bakterii, protože se ničím neživí. Nepřijímá a nespotřebovává energii. Nemá žádné vnitřní orgány. Nereaguje na podněty. Viry mezi sebou nijak nekomunikují (bakterie ano). Samozřejmě nemají rozum, vůli a vědomí, přestože nás to někdy svádí představovat si opak. Virus je věc, ne živý tvor. Jediné, ale naprosto zásadní, ho odlišuje od všech ostatních neživých věcí na této planetě: množí se.

Jen hrstka molekul

Slavný biolog Sir Peter Medawar je autorem výroku, který nevynechá žádný populární výklad: virus je špatná zpráva zabalená do bílkoviny. Co tím myslel?

Když chceme popsat fungování lidského těla, můžeme vyjmenovat jeho vnitřní orgány: srdce, plíce, žaludek, játra… Bakterie má také vnitřní orgány, i když málo a jednoduché. Virus je tak malý a jednoduchý, že ho musíme popisovat na úrovni molekul. Virus není nic jiného než hromádka molekul šikovně poskládaných k sobě.

Jeho hlavní částí je genetická informace v podobě nukleové kyseliny, tedy molekuly DNA nebo RNA. To je ona Medawarova špatná zpráva. (Často citované větě předchází v jeho knize Od Aristotela k zoo jiná, která se neuvádí tak často: „O žádném viru není známo nic dobrého.“) Chceme-li se na virus dívat jako na automat, tato molekula je jeho softwarem (anebo, přesněji řečeno, paměťovým médiem, v němž je software zapsán).

Zpráva je skutečně zabalena v bílkovině. Z pohledu chemika je bílkovina (neboli protein) – stejně jako DNA a RNA – dlouhý řetězec atomů se všelijakými bočními větvemi. Zpravidla ale není natažený jako řetízek, ale zkroucený do klubíčka. Taková zkroucená klubíčka tvoří kolem DNA či RNA obal, kterému se říká kapsida. Uspořádáním a typem klubíček je dán tvar viru; mohou být nejrozmanitější. Kuličky, krystaly, válečky, cokoli chcete. Vědci znají několik set tisíc druhů virů, ale zároveň vědí, že je to jen nepatrný zlomek celkového počtu. Rozmanitých druhů virů jsou patrně miliardy. A každý z nich je uspořádán jinak.

Kapsida může být ještě překryta obalem, který složením připomíná buněčnou membránu, je tedy tvořena molekulami tzv. fosfolipidů. To jsou tuky (a to je jeden z důvodů, proč si mýt ruce mýdlem; odmašťujícími prostředky se viry buď odlepí a odplaví, nebo rovnou rozleptají a rozpadnou). Z membrány ven mohou ještě vyčnívat malé věžičky či ostny. To jsou specializované proteiny. Mohou viru sloužit k různým účelům, hlavní je mezi nimi ten, že mu umožňují vniknout do živé buňky.

Některé viry mají uvnitř kapsidy kromě DNA či RNA ještě několik dalších proteinů – své biochemické nářadí. Těmto proteinům se říká enzymy.

Cokoli je na tomto světě živé, to obsahuje enzymy. Enzym je příkaz k biochemické reakci, k přeměně jedné látky na jinou. Umístěte enzym na správné místo uvnitř něčeho živého – a něco se tam stane, změní, vytvoří, zanikne. Viry převážně pracují s enzymy, které najdou v napadené buňce, nebo které si tam samy vyrobí z dostupného materiálu. Ve výjimečných případech to ale nejde. Představte si, že jdete někomu vykrást dům: rozsvítit si tam budete moci, kleště a kladivo někde v šuplíku najdete, ale paklíč a vrtačku na sejf si musíte vzít vlastní, protože takové věci běžní lidé nevlastní.

Anatomie koronaviru

Jak koronavirus SARS-CoV-2 vypadá na displeji elektronového mikroskopu (optický na viry nestačí), to jsme v těchto dnech všichni viděli stokrát: kulička naježená ostny. Ta kulička, to je kapsida. Tvoří ji dva typy proteinů, jeden zevnitř, druhý zvenčí. Ostny, to jsou další dva typy proteinů. Ty větší, na vizualizacích zpravidla červené, dostaly název transmembránové proteiny S (jako spike, tj. hrot) a jsou to biochemické paklíče, kterými si virus odemkne buňku a vstoupí dovnitř.

Mimochodem, virus vídáme na snímcích v různých barvách. Není to proto, že by skutečně měnil zbarvení jako chameleon; ve skutečnosti žádné barvy v normálním slova smyslu nemá, stejně jako je nemají molekuly a atomy. Když je něco tak malé, že se to nedá vidět, ztrácí pojem barvy smysl. Elektronový mikroskop se spíš podobá rentgenu, rozlišuje místa, odkud se elektrony odrážejí více a odkud méně. Poměrně nedávno byla vyvinuta technika, jak obrazu z elektronového mikroskopu smysluplně přiřadit umělé barvy, jak ho vlastně kolorovat, jako se to dělalo se starými fotografiemi. Volba barev je sice konvenčně daná, ale do určité míry libovolná.

Uvnitř kapsidy je molekula RNA, kterou vědci přečetli písmeno po písmenu. (O málokterém jiném viru se ví tolik jako o SARS-CoV-2 – díky obrovskému úsilí uplynulých měsíců.) RNA obsahuje předpis, jak vyrobit právě tyto čtyři proteiny, je tedy programem kódujícím replikaci viru. Kromě toho tato RNA obsahuje pokyny k syntéze dalších pětadvaceti proteinů. Ty představují mechanismus, jímž se virus v napadené buňce množí.

A to je celé. Virus „ví“, jak vyrobit sebe sama. Nemůže to ale udělat, dokud není uvnitř buňky, a to ne jakékoli, ale té, na kterou je specializován. K naší velké smůle to je v případě SARS-CoV-2 především buňka lidské plicní tkáně. (A možná i jiné buňky. Příznaky covid-19 jsou velmi rozmanité a stále více vědců připouští, že zdaleka nejde jen o chorobu dýchacího ústrojí.)

To je vlastně vzácnost. Ze všech těch milionů a nejspíš miliard druhů virů nám škodí jen asi dvě stě padesát – tolik je známých virových onemocnění. Všem ostatním nejsou lidské buňky k ničemu, specializují se na na něco jiného.

Co tak virus dělá celý den

Ještě jednou: virus není bakterie. Mimo buňku se nemnoží, mimo buňku nedělá vůbec nic. Když dáte bakterii do misky s něčím, z čeho může čerpat energii, třeba s oslazenou vodou, za dvacet minut budete mít dvě bakterie, za dalších dvacet minut čtyři a tak dále. Po deseti hodinách jich bude miliarda, budou-li mít dost potravy.

Virus se mimo tělo nejen nemnoží, ale postupně se rozpadne a zanikne – proto se u něj dá počítat poločas rozkladu a porovnávat, jak rychle ho ubývá na různých typech povrchu. Ubývá, nikdy nepřibývá.

Dostane-li se do živého organismu, například do nás, záleží na tom, kam přesně se dostane a jaký organismus to je. Když ho spolknete, má zpravidla smůlu a vy štěstí. Jednak si neporadí s buňkami tvořícími trávicí trubici, jednak ho rozpustí kyselina chlorovodíková v žaludku.

Když ho ale vdechnete, může to být jinak. Většina biochemických reakcí funguje na principu klíče a zámku. Když do sebe dvě molekuly tvarově zapadnou, spustí se nějaký děj, změna. Protein S vyčnívající z našeho koronaviru přesně zapadá do proteinu zvaného ACE2, který se běžně vyskytuje na vnějším povrchu buněk právě v dýchacích cestách. ACE2 má řadu užitečných funkcí, je například regulátorem krevního tlaku.

Když klíč zapadne do zámku, spustí se uvnitř buňky další část mechanismu. Tou je enzym jménem TMPRSS2. Patří mezi proteázy, což znamená, že slouží jako nůžky rozstřihávající molekuly jiných proteinů. (Každý enzym je protein.) TMPRSS2 odstřihne kus virového proteinu S, čímž obnaží jeho aktivní část. To se rovná otočení klíčem. Virus má volnou cestu do buňky.

V ní se rozbalí a jeho RNA se pustí do práce. V buňce se vždy pohybuje mnoho jiných molekul RNA a zařizují nejrůznější užitečné věci. Virová RNA se tváří jako jedna z nich, ale jde si za svým.

Dvě poznámky: „chce“, „jde si za svým“ apod. jsou vlastně nepřípustné personifikace, stejně jako třeba „voda chce téci z kopce, ale brání jí hráz“ – zde všichni chápeme, že voda ani hráz žádné myšlení a vůli nemají a o biochemických dějích platí totéž. Podobná vyjádření se běžně používají kvůli plynulosti výkladu, ale nesmí se chápat doslova.

A poznámka druhá: nůžky, klíč, zámek apod. jsou vesměs metafory, vše se odehrává chemicky, jde o výměnu nábojů a přeskupování chemických vazeb. Úzkostlivější autoři píšou taková přirovnání do uvozovek, ale čtení pak připomíná klopýtání zmrzlým oraništěm.

Co tedy virová RNA uvnitř buňky dělá? Dává povely k výrobě proteinů, z nichž se bude skládat nový virus. Buňka si neustále vyrábí mnoho různých proteinů, je to vlastně její hlavní činností. Má na to „továrny“ (tady už je těžké se uvozovkám vzepřít) zvané ribozomy. Buněčná RNA jim dává pokyny. Virová RNA se za ni maskuje a nařídí výrobu proteinů, které buňka nejenže nepotřebuje, ale které ji záhy zničí. Ribozomy se stanou výrobní linkou na produkci součástek viru a chrlí je ve velkém množství. Z jednoho viru tak povstane mnoho dalších. Buňku poškodí. Seberou jí suroviny, které potřebuje sama pro sebe, zabrání jí v produkci proteinů, které řídí různé činnosti tkání a orgánů. A když ji hotové viry nakonec budou opouštět, mohou ji ještě doslova svým množstvím roztrhnout.

Ještě je tu jeden důležitý detail. Tímto způsobem virová RNA vyrobí všechny součásti viru kromě sebe samé. Ona jediná není protein, ale molekula jiného druhu. Buňka nemá mechanismus, jak kopírovat molekulu RNA. Buněčná RNA se tvoří přepisem z DNA v jádru buňky, z jednotné předlohy a má malou životnost. Splní svou úlohu a rozpadne se, mimo jiné proto, aby se nestihla poškodit (není chemicky příliš stabilní) a začít vydávat mylné pokyny. Jako by ze střežené knihovny stále vybíhali kurýři s pokynem na papírku, který po předání zničí.

Některé viry – ty, které kódují svou informaci ve vlastní DNA, nikoli RNA – dovedou ošidit i tohle, vepíšou se do buněčné DNA a mohou tam pak čekat třeba léta. To ale není případ našeho koronaviru. Ten nepoužívá buněčnou DNA a musí si svou RNA nakopírovat sám. Zvládnou to dvě z výše zmíněných 29 bílkovin. Virová RNA si je nechá v zotročené buňce vyrobit a tím vznikne dočasný kopírovací stroj, který na oplátku udělá novou molekulu RNA přesně podle té staré.

Roboti ve městě

Představte si invazi pěchoty do města. Po nepřátelských vojácích můžete střílet a vyřazovat je tak z boje. Když máte dobrou mušku, neublížíte nikomu jinému. Tak fungují antibiotika proti bakteriím (příměr sedí i v tom, že při takovém boji vždy nějaká střela zabloudí a zasáhne nevinného civilistu).

Jenže viry, to je spíš invaze mnoha malých jednoduchých robotů. Zásah kulkou jim neublíží. Jedovatý plyn je nezastaví, ten naopak pozabíjí obyvatele města. Na invazní roboty můžete hodit bombu a hodně jich zničit – ale nevyhnutelně i s kusem města. To není řešení. Co zbývá?

Zranitelným místem strojů bývají pohyblivé části. Tankům je třeba střílet na pásy. „Pohyblivou částí“ viru jsou výše popsané biochemické procesy: jak vnikají do buňky, jak se v ní množí. Tam jsou zranitelné. Když je virus v klidu, nezničíte ho, ale když dělá něco, co je pro něj důležité, můžete – aspoň teoreticky – takový děj ovlivnit, změnit, přerušit. Touto úvahou se řídí vývoj antivirotik.

Mimo jiné z toho plyne, že léky proti virům jsou vysoce specifické – biochemie různých virů je odlišná – a že jejich kvalifikovaný vývoj vyžaduje velmi detailní znalost všech mechanismů činnosti konkrétního viru. Zdánlivě tedy nemá smysl zkoušet léky vyvinuté proti jiným virovým onemocněním, například proti ebole či HIV. Proč se to tedy dělá? Ze stejného důvodu, z jakého zkusíte spravit kabel ke sluchátkům lepicí páskou: nic lepšího nemáte v tu chvíli k dispozici a za pokus to stojí.

V pokračování tohoto článku ukážeme, které konkrétní léky a vakcíny vypadají nejnadějněji a kdy je můžeme očekávat.

