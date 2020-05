Pátý den rasových nepokojů v Americe: vojáci v ulicích, už pět mrtvých a stamilionové škody

Dnes je to přesně týden, co pod kolenem bělošského policisty Dereka Chauvina v Minneapolisu naposledy vydechl zatýkaný Afroameričan George Floyd. Protesty proti jeho smrti se mezitím rozšířily do dalších amerických měst a vystupňovaly se tak, že v patnácti státech muselo být povoláno celkem pět tisíc vojáků Národní gardy a pětadvacet měst vyhlásilo zákaz vycházení.

Situace rasových nepokojů ve Spojených státech je natolik kritická, že zastínila i koronavirem vyvolanou krizi, během níž zemřelo už 104 tisíc lidí a 40 milionů lidí přišlo o práci. Pět měsíců před prezidentskými volbami se politicky rozdělená země zmítá v násilí, pandemii a rekordní nezaměstnanosti.

Nejméně tři lidé zemřeli při