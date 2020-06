Únava Putinem: ruský vládce zaskočen virem ztratil image nepřemožitelného

Analýza: Ještě nikdy nedůvěřovalo prezidentu Putinovi méně občanů Ruska než teď. Co nedokázala po desetiletí rozdrobená opozice, zvládl koronavirus za pár týdnů. Nejen on.

Ještě před půl rokem důvěřovala podle sociologů ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi více než polovina občanů země, kterou spravuje od roku 2000. Dnes je to jen zhruba čtvrtina.

Květnový průzkum renomovaného Centra Levada ale ukazuje i další zajímavou věc – i když to je na Putina chabý výsledek, pořád je tento muž nejpopulárnějším politikem v zemi (druhý v pořadí je s pouhými 13 procenty ministr obrany Sergej Šojgu). Nejde tedy ani tak o přesvědčivé vítězství ruského vůdce jako o důkaz toho, že ostatní vrcholní představitelé ruského státu jsou ještě méně oblíbení než on.

Historicky nejmenší náklonnost lidu

Putin vládne nejrozlehlejší zemi světa dvacet let. A ještě pár let se u moci chystá zůstat, i když v ústavě k tomu oporu nemá. Jeho úmysl setrvat v Kremlu mu má posvětit všelidové hlasování.

Už ho měl mít za sebou. Ale koronavirus mu plány překazil. Na čas ho musel odložit. Teď svému lidu dopřeje hry v podobě velké vojenské přehlídky na Rudém náměstí posunuté z 9. května na 24. června a k ní místo chleba referendum o své politické nesmrtelnosti. Tedy přinejmenším mu občané mají dát mandát k setrvání v Kremlu do roku 2036. To mu bude 84 let.

Radikální ústavní reformu navrhl Putin letos v lednu. Mimo jiné má být omezena platnost mezinárodního práva v Rusku, posílena role parlamentu (který kontroluje Kreml) i prezidentovy Státní rady, zpřísněny podmínky pro volbu poslanců i hlavy státu. Změny jsou to tak zásadní, že po jejich přijetí začne Rusko žít od nuly – i Putin tedy nebude spoutaný podmínkou nezastávat nejvyšší funkci po více než dvě volební období. V roce 2024 může kandidovat opět jakoby poprvé a vládnout nových dvakrát šest let.

Kdy a jak budou Rusové hlasovat o zásadních změnách ústavy, ještě známo není. Ze sociologických výzkumů ale vyplývá, že v jednom jasno je –