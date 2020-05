Kritizovaný zákon o evidenci skutečných majitelů jde beze změny znovu na vládu. Babišovi může pomoci ve střetu zájmů

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů už měl Babišův kabinet jednou na stole v polovině letošního března, vláda jej na jednání přidala den před vyhlášením nouzového stavu. Z programu byl ale nakonec na žádost ČSSD stažen.

Předloha tehdy vyvolala kritiku, protože by mohla ztížit identifikaci skutečných majitelů svěřenských fondů. Právě to by se mohlo dotknout českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který do nich vložil svůj holding Agrofert. Kritice vláda čelila nejen kvůli samotnému obsahu, ale také proto, že si pro projednávání vybrala dobu, kdy se v Česku stupňovala epidemie koronaviru.

„Nechtěli jsme tento zákon projednávat v