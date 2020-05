Chaos v ulicích, vyrabované obchody, hořící policejní stanice, zatčení novináři. Amerika se probudila do rasových nepokojů

Reportér stanice CNN Omar Jimenez přijel s televizním štábem do centra násilných nepokojů po druhé hodině ráno. Bylo to nedlouho poté, co demonstrující prorazili zábrany místní policejní stanice a dostali se do budovy. Tu poté zapálili. Jimenez stál před hořící budovou a reportoval z místa v momentě, kdy se policejní stanice zhroutila.

Policisté nebyli na místě k vidění – shoření budovy přihlíželi pouze demonstrující, kteří při kolapsu stanice jásali. Novinář Jimenez, který je hispánsko-afroamerického původu, netušil, že až se policie v následujících dvou hodinách opět chopí kontroly nad situací, bude on jedním z těch, koho zatkne.

Protože jej policisté zastihli při vstupu do televizního vysílání, vše se odehrálo před očima diváků v přímém přenosu. V jednu chvíli policisté