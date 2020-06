Fenomén Izrael. Kde se v Česku vzala vášeň pro Blízký východ?

Politická pře o pozici Česka k Izraeli, které jsme byli svědky minulý týden, připomněla jedinečnost i složitost českého vztahu k tomuto blízkovýchodnímu státu. Nevedla se o to, zda být izraelským spojencem, nýbrž jak jím být „správně“. Pro českou společnost je to příznačné. A i Izrael na to, zdá se, spoléhá.