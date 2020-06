Kamkoliv přijdu, pomatení lidé mě chtějí zabít. Snažím se připravit na nejhorší, říká novinářka Aro

Finská investigativní reportérka Jessikka Aro se stala celosvětovou tváří boje proti ruským dezinformátorům poté, co o nich napsala knihu. Na druhé už musela pracovat v utajení. Ačkoliv kvůli své práci zažívá každodenní šikanu, ve své knižní novince vypráví příběhy dalších lidí, kteří se také postavili prokremelským trollům.

Vydání knihy Jessikky Aro Putinovi trollové připravuje Deník N na podzim 2020. Podpořit jej můžete v crowdfundingu Edice N, kde lze knihu předem zakoupit, například ve výhodné kombinaci s předplatným Deníku N.

Po vydání první knihy jste už věděla, co vás čeká. Kde jste vzala motivaci napsat druhou, Putinovy trolly?

Chtěla jsem, aby všichni věděli, co se děje lidem, kteří se snaží prokremelské propagátory odhalit. To, že o ruských dezinformátorech a jejich metodách víme, je totiž naše hlavní obrana. Ale máte pravdu, že útoky a obtěžování byly nesmírně intenzivní. Kdybych zůstala ve Finsku, knihu bych nikdy nenapsala, protože bych se tím pořád musela zabývat. A tak jsem se na čas psaní odstěhovala.

Kdo byli lidé, kteří na vás útočili?

Obyčejní lidé i profesionální trollové. Lidé, kteří si nechali vymýt mozek a vyhrožovali mi, že mě zabijí. Pronásledovali mě i fyzicky, chodili třeba na místa, kde jsem veřejně vystupovala. Musela jsem se vždycky domluvit s pořadateli, aby se je snažili nevpouštět dovnitř.

Uklidnilo se to, když jste se odstěhovala?

Fyzické ohrožování ano, ale jinak moc ne. Internet nemá žádné hranice, jak víte, takže jakmile něco vydám na téma ruských dezinformací, tyto lidi to naštve a zase mi začnou vyhrožovat. Takže kromě práce na knize jsem ještě měla starosti s jejich výhrůžkami a snahou mě zničit.

Jste z Finska, což je jedna z nejdemokratičtějších zemí v Evropě. Jste díky tomu silnější?

Jedna z nejdemokratičtějších a nejspokojenějších zemí, to máte pravdu. Je tu opravdu minimální korupce a zároveň máme velmi výkonné a nestranné soudy. O to těžší pro mě bylo pozorovat mafiánské způsoby, kterými se mi tihle proruští aktivisté mstili za to, že jsem je oznámila na policii a oni museli před soud.

Jak se vám mstili?

Vždycky když se nějaký případ šikany dostal před soud,