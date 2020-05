Jak (alespoň v Česku a alespoň pro tuto chvíli) zvolna ustupuje epidemie koronaviru, jsou i naše Notesy o něco méně monotematické. Hurá! Tedy ne že by jiná témata byla zrovna veselá. Dnes začínáme třeba u protestů v USA. Ale spolu s rozvolňováním přichází také čas, kdy je dobré se ohlédnout a trochu bilancovat. Tentokrát o datech a izolaci. Notes dnes sepsala Lenka Vrtišková Nejezchlebová.

Notes: Jako opuštěné opice, jako vězni na samotce. Proč nám izolace lezla na mozek a co nám ÚZIS neřekl

Super, smart and vice. Superministr a vicepremiér Karel Havlíček řadí zpátečku, nebo řekněme radši opatrněji neutrál, ve své rétorice ohledně státního odkupu letecké společnosti Smartwings. „Nyní se v tom nijak neangažujeme,“ řekl Havlíček naší investigativní reportérce Elišce Hradilkové, která dění kolem největšího tuzemského vzdušného přepravce (jehož téměř poloviční podíl vlastní čínští akcionáři) sleduje.

Jak vypípat prezidentské pípání? Správci Twitteru začali označovat tweety amerického prezidenta jako „oslavující násilí“ nebo doplňovat rozšířenými informacemi, které mají jeho nepravdivá tvrzení uvádět na pravou míru. A prezident zuří a ohání se svobodou slova a chce zbavit sociální sítě ochrany před odpovědností za obsah na jejich stránkách. O přetlačované Donalda Trumpa se sociální sítí, na níž má neuvěřitelných 80,5 milionu followerů, s gustem píše Kirill Šceblykin.

Reportér natočil své vlastní zatčení. Onen tweet „oslavující násilí“ („… jakmile začne rabování, začne střílení.“) se týkal protestů, které již třetím dnem pokračují v ulicích Minneapolis poté, co zde po (eufemicky řečeno) neadekvátním zásahu policie zemřel Afroameričan. Pokračují a eskalují, jak píše Jana Ciglerová. Zatčen a propuštěn byl také reportér televize CNN, což mohli diváci (nejen) této televize sledovat v přímém přenosu.

Samizdata. „Z jakých dat vycházíte? Ukažte nám, na jakých faktech stavíte svá rozhodnutí?“ vyzývali vládu a krizový štáb novináři i experti od počátku krize. Uspokojivé odpovědi nepřicházely. Až na včerejší odborné konferenci jen pro zvané (náš Petr Koubský zde byl naštěstí persona grata) odhalil zpětně své karty Ústav zdravotnických informací a statistiky, který pro vládu „předpovědi“ zpracovával.

„Zpětně se ukazuje, že odhady, které ÚZIS předložil, velmi dobře předpověděly další průběh. Všichni jsme mohli být klidnější, kdybychom už tehdy věděli, že vláda má k dispozici dobré údaje. Kdybychom dejme tomu týden po týdnu slyšeli, že předpověď vychází. Zavládl však pravý opak, nesmírný komunikační zmatek,“ píše Petr Koubský. „A v podstatě přetrvává dosud.“ A co na to vláda?

O tom, co všechno „nám ÚZIS neřekl“, si s Petrem Koubským povídal v podcastu taky Filip Titlbach.

Doktor na drátě. Hodně se o ní mluvilo, ale praxe přešlapovala na místě. Telemedicína. Koronakrize akcelerovala nástup lékařské diagnostiky a péče „na dálku“, nouze naučila mnohé lékaře „housti“ a postupy, které praktici, ale i mnozí internisté, kteří se starají o dlouhodobě nemocné pacienty, zavedli jako krizové provizorium, v části ordinací zůstanou i nadále. O výhodách, ale také rizicích a záludnostech distanční péče mluvila s lékaři Iva Bezděková. A co na to pojišťovny?

Bolestivá izolace. Lock-down nás uvrhl do různě přísných izolací. Mnozí z nás byli izolováni od svých kamarádů a přátel, ale často i od svých nejbližších. A většině z nás se strašně „stejskalo“. Eva Mošpanová ve svém nadupaném textu nabízí odpovědi, proč nás odloučení od jiných lidí někdy až fyzicky bolí. A mají k tomu co říct i šimpanzi a makakové.

Když Brno vyhánělo Němce. K jednomu z nejstrašnějších vyhnání civilistů došlo v posledních květnových dnech roku 1945. V Brně. Jedno z prvních poválečných krutých a nespravedlivých potrestání ve jménu „kolektivní viny“. Dvacet tisíc lidí, většinou žen, starců a dětí, kteří se provinili většinou jen tím, že patřili k německé menšině, bylo hnáno z Brna pochodem smrti, zatímco ti, kteří vinu na nacistických krutostech skutečně nesli, už byli z moravské metropole pryč. Trýznivý příběh poválečných dějin před časem mistrovsky vykreslila v tlustém sžíravém románu Vyhnání Gerty Schnirch Kateřina Tučková, ale neméně silné vyobrazení na mnohem menší ploše vytvořila Jana Ustohalová.

Pod lavinou. Osud party československých horolezců, kteří v roce 1970 zahynuli při zemětřesení v Peru pod masivní lavinou spolu s desítkami tisíc dalších místních lidí, přiblíží film Boys 1970. Měl mít premiéru v těchto dnech, kdy si připomínáme padesáté výročí tragédie, ale do kin půjde (kvůli koronakrizi) až na podzim. Jako ochutnávku si však už teď můžete přečíst příběh expedice, která skončila zavalena ledem a kamením, v podání Davida Janeczka.

Voříškové Slunce. „Podle mé knihy je dost jasné, že můj život je hodně různorodý. ‚Umím‘ karavany a lidi, kteří vám mezi mani a pedi pumpují do obličeje v rámci pleťové kúry vodu, ale ‚umím‘ taky džungli s jedněmi náhradními ponožkami,“ říká Tereza Ramba v rozhovoru s Vojtěchem Ryndou. A co na to její Slunce?

7:17 Návštěvníci Hradu už nemusí platit vstupné.

7:37 Čínský generál připustil možnost útoku na Tchaj-wan.

7:53 Renault zruší téměř 15 tisíc míst.

8:18 Část OSVČ musí vrátit „pětadvacítku“.

8:40 Zdvojnásobil se počet e-receptů.

8:48 Japonsko se bojí nárůstu sebevražd.

8:58 Šéf Vodafonu slíbil kompenzaci kvůli výpadku.

9:03 V Česku se počet potvrzených případů koronaviru zvýšil na 9143.

11:24 Sněmovna schválila uzákonění „sdílených míst“.

11:37 USA poprvé za 150 let využívá víc energie z obnovitelných zdrojů než z uhlí.

11:52 Policie se už nezabývá ministryní Marií Benešovou.

12:26 Polsko pustí na fotbal fanoušky.

13:46 Od července můžete letecky přinést sovy do Atén.

14:02 Nová radní ČT potvrdila schůzku s mluvčím prezidenta.

15:47 Stát zřejmě odpustí menším firmám v létě sociální odvody.

16:13 Ruská policie dál zatýká novináře a aktivisty.

16:57 Norové a Dánové se budou moci navštěvovat. Švédové zatím ne.

17:21 Ministryně financí po kritice přehodnotila podobu nástroje loss carryback.

17:22 Rakušané v půli června sejmou roušky v obchodech a školách.

17:58 Konsolidovaný zisk Agrofertu po předloňském poklesu opět vzrostl.

18:07 V Česku bylo potvrzeno 9180 případů nákazy koronavirem.

18:27 Alzheimer centrum v pražských Malešicích je v karanténě.

18:53 Uzávěrka Notesu.

Zůstávejte v obraze s našimi Minutami a začtěte se do našich víkendových textů na stránkách Deníku N. S přáním krásného víkendu se s vámi loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová.