Nakonec nám koronavirus pomůže, firmy potřebují reklamu. První tři týdny jsme ale neměli víkend, říká autorka blogu Tereza in Oslo

„Vzhledem k tomu, že jsme oba s mužem museli pracovat, se nám úplně změnil režim,“ říká dvaatřicetiletá matka. Kromě toho, že s manželem vlastní agenturu Elite Bloggers, která se stará o spolupráci influencerů (tedy lidí s velkým množstvím sledujících na internetu a z toho vyplývajícím dosahem) a firem, je sama aktivní na sociálních sítích – píše blog Tereza in Oslo, má dva vlastní podcasty a několik desítek tisíc fanoušků na Instagramu a Facebooku.

„Hodně jsme využívali večery, když syn spal,“ vzpomíná na předchozí dva měsíce s tím, že první tři týdny neměli volno ani o víkendu. „Do toho samozřejmě spousta stresu, nevěděli jsme, co bude, zda se nám povede udržet byznys a jak dlouho vše potrvá.“

Syna během nouzového stavu raději nechali až do poloviny května doma, přestože jejich školka na rozdíl od jiných nezavřela. „Vyplatilo se nám, že syn nemá dvacet tisíc různých hraček, takže si s jednou zvládl hrát i týden v kuse a nebylo to dítě, které by za námi chodilo s tím, že se nudí," říká.

Rodiče by se podle ní v takto krizovém období neměli snažit „jet“ na dvě stě procent. „Pro nás bylo důležité si na konci dne trochu s nadsázkou říct, jestli dítě dostalo najíst a jestli měl naši pozornost, ale prostě není dlouhodobě udržitelné neustále podnikat nějaké výlety nebo nahrazovat paní učitelku ve školce.“

Koronavirus její firmě po počáteční nejistotě nakonec