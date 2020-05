Co zbylo z Negrelliho viaduktu. Prohlédněte si, jak rekonstrukce změnila druhý nejstarší pražský most

Druhý nejstarší pražský most se po třech letech oprav znovu otevírá pro železniční dopravu. Vlaky po Negrelliho viaduktu začnou jezdit v pondělí 1. června. Samotná rekonstrukce sta klenutých oblouků bude pokračovat až do podzimu. Zakázku Správa železnic vysoutěžila za miliardu korun, nakonec bude stát skoro o třetinu víc. Osmnáct oblouků stavbaři zbourali a postavili znova. Ochrana technické památky musela ustoupit současným stavebním normám. Most z poloviny 19. století má teď prostor nad oblouky vyplněný betonem, nad ním leží betonová mostovka spojená po obou stranách s masivní železobetonovou římsou. Cestovní rychlost díky tomu může stoupnout až na 60 km/h. Opravený most je prvním reálným krokem k železničnímu spojení z centra Prahy na letiště.