Notes: 2:1, 3:0, 2878:1, 19/750 a tak dále

Existuje webová stránka, která sleduje korelace nejrůznějších grafů a na jejich základě vytváří nesmyslné závěry. Například čím větší je ve Spojených státech spotřeba mozzarelly, tím více je uděleno doktorátů ze stavebního inženýrství. Souvislost mezi oběma veličinami je (nejspíš) náhodná. Ale kdyby se Spojené státy rozhodly (hypoteticky), že z nějakého důvodu chtějí mít nejvíc inženýrů na světě, pomohlo by jim k tomu zvýšit spotřebu mozzarelly? Na otázku determinismu ani skrytých pravidel vesmíru tento Notes neodpoví. Ukáže vám ale některá čísla, která přinesl dnešní den. A třeba si nějaké korelace, které se ale nerovnají kauzalitám, najdete sami.

2:1

Fanoušci Plzně si při včerejším utkání proti Spartě museli nervy držet obzvlášť na uzdě a nijak neničit improvizované tribuny. Zápas, který nakonec skončil pro Plzeň výhrou 2:1, sledovali totiž ze svých aut. Na místě byl náš fotograf Gabriel Kuchta.

3:0

Takto včerejší volby do rady České televize glosoval Tomio Okamura. Myslel tím to, že se do ní dostali lidé z jeho, řekněme, myšlenkově blízkého okruhu: Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská a Pavel Matocha. Celou situaci analyzuje v komentáři Jan Moláček. V něm upozorňuje na nepřímé, ale o to nebezpečnější uzurpování moci premiérem Andrejem Babišem. Kam až tato pavučina sahá a kdo z výsledku voleb do Rady ČT profituje nejvíc, rozebírá s Filipem Titlbachem i v dnešním podcastu Studio N.

55.

Byly vyhlášeny výsledky 55. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy.

2878:1

Ne, není to překlep. V takovém poměru rozhodlo Všečínské shromáždění lidových zástupců (dá se říct, že je to čínský ekvivalent parlamentu) o bezpečnostním zákonu pro Hongkong. Čínská zahraniční politika se tak ještě víc snaží upevnit svoji pozici v Hongkongu. Ale o to větší obavy má teď i Tchaj-wan. O přelomovém hlasování píše Magdalena Slezáková. Co čeká toho jednoho poslance, který hlasoval proti, můžeme podobně jako v případě mozzarelly jen hádat.

19/750

Právě 19 miliard eur má získat Česká republika z části 750miliardového rozpočtu Evropské unie, kterou si chce Brusel vypůjčit na finančních trzích, což řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše považuje za problém. Podle eurokomisařky Věry Jourové je ale balíček natolik velký a výhodný, že bude těžké „ho vyčerpat“.

250–400 n. l.

To je časové rozmezí, ze kterého nejspíš pochází podlahová mozaika pod vilou v severní Itálii. Samotná vila byla objevena už před více než sto lety, základy stavby ale byly dosud ukryté pod zemí.

29/5

Tady bude hádání jednodušší než předtím. Jedná se o zítřejší datum podle gregoriánského kalendáře. A co se ve vydání Deníku N v tento den dočtete?

– Ekonomové odmítli návrh Schillerové na pomoc firmám

– Lékaři i po krizi dál ordinují přes videohovory

– Tisíce nevinných Němců musely před 75 lety opustit Brno a jít do Rakouska

– Jak vypadá dnešní Peru, půlstoletí po nejhorším zemětřesení?

– Obří lavina pohřbila před půlstoletím v Peru i Čechoslováky

– Pohled do stroje: jak ÚZIS předvídá a počítá epidemii

– Komentář: Babiš & spol. vidí v ochromené a unavené zemi jen snazší kořist

– Všude kolem je líheň nápadů a kreativity, říká Tereza Ramba

Kontext N:

– Daleko od sebe? Na dodržování bezpečné vzdálenosti jsme nebyli stavěni

– Intimní výpovědi žen (nejen) o českém dokumentu

– Máme řešení krize, říká klimatolog, který radí Gretě Thunbergové

Pěkný večer vám přeje Adam Hecl.