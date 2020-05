Politika není věda. Ale někdy se věda stane politikou. Vědcům se pak vyhrožuje smrtí

Nebylo by se čemu divit, kdyby v Německu bylo do dvaceti let více virologů a epidemiologů, než jich je dnes. V posledních týdnech se z nich ve spolkové republice, stejně jako v dalších zemích, staly ostře sledované osoby. Jedni v nich vidí hrdiny a bezmála mesiáše, kteří mají vyvést národ z koronavirového ohrožení. Druzí zase jen pouhé vědce, kterým současná krize nadělila až příliš velkou moc nad lidskými osudy. Přední německý virolog Christian Drosten by o tom mohl dlouze vyprávět, píše ve svém seriálu Ausgerechnet Německo náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.