Síla města po pandemii nevyprchá. Vzchopíme se jako po předchozích krizích, říká americký profesor o životě v New Yorku

Nikdo nám nevěřil, že dokážeme nevycházet. A vidíte, většina z nás ty dva měsíce zůstala doma. Rodilý Newyorčan a dlouholetý profesor Kolumbijské univerzity Steve Cohen vyprávěl zahraničním novinářům, mezi nimiž byl i Deník N, o New Yorku během pandemie i o svém pohledu na to, jak krize velkoměsta promění.

„New York znám jako své boty. Žiju tady většinu svého života, což je přes půl století. Chodil jsem na střední školu Madison High v Brooklynu, kam taky chodil senátor Bernie Sanders, soudkyně (Nejvyššího soudu) Ruth Bader Ginsburgová, šéf demokratů v Senátu Chuck Schummer i zpěvačka Carol Kingová.

New York si prošel mnoha těžkými obdobími. Během revoluční války nás v 18. století okupovali Britové, měli jsme tu potyčky během občanské války, v období ekonomické deprese tábořili lidé bez domova v Central Parku. Skoro jsme zbankrotovali v 70. letech, když jsme přecházeli z města manufaktury na město služeb.

Dneska už si to často neumíme ani představit, ale v New Yorku se vyráběly věci, bývalo to město výroby. Ukážu vám to na jednom čísle: na konci druhé světové války tvořil polovinu výdělku města zisk z textilního průmyslu. Vloni to bylo jen