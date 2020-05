Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany půjčí polostátní energetické společnosti ČEZ Česká republika. Není přitom jasné, za jakých podmínek by mohl stát úvěr poskytnout. Podle nevládních odborníků jde však o past na občany České republiky, kteří by v případě problémů mohli tento projekt zaplatit na daních z vlastní kapsy.

Babiš chce, aby na Dukovany půjčil společnosti ČEZ stát. Může to tvrdě dopadnout na lidi, varují odborníci

Babiš svůj záměr oznámil ve čtvrtek po jednání vládního výboru pro dostavbu nových jaderných bloků. Cena dostavby jaderné elektrárny se odhaduje kolem dvou set miliard korun a v případě průtahů se může podle odborníků vyšplhat výrazně výše.

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka se ještě bude o rozhodnutí jednat. „Stejně tak bude diskuse, jaký bude podíl státu, myslím tím podíl cizích zdrojů nebo vlastních zdrojů, jestli bude třeba 70 ku 30, ale to bude rovněž vycházet z diskusí v rámci Evropské komise,“ řekl Havlíček ve čtvrtek na tiskové konferenci. Tendr na dostavbu elektrárny má být vypsán do konce roku a výherce má být známý do konce roku 2022.

Deník N se ministra Havlíčka zeptal, proč je tento model financování projektu lepší a proč se pro něj vláda rozhodla. „Protože se tím zásadně sníží cena cizích zdrojů pro ČEZ, čímž se zajistí nízká budoucí cena elektřiny. Navíc na tom stát vydělá, to ale není primárním důvodem,“ vysvětlil ministr.

Může to dopadnout na daňové poplatníky

Před vládním rozhodnutím okamžitě varovali odborníci. „Rizika jsou veliká. Může se stát, že to všechno