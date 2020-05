Metro, milostný román i mor. Známe nejkrásnější knihy roku 2019

Na výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019 jsme si nakonec museli počkat až do středy 27. května, kdy bylo na internetu zveřejněno video představující oceněné tituly. A nutno přiznat, že jeho tvůrci – Jakub Jansa a grafici aktuálního ročníku NČKR Martin Odehnal a Štěpán Malovec – pojali své zadání dosti odvážně. Herec a improvizátor Jiří Kniha nás ve videu, natočeném v kulisách CAMPu a depozitáře Literárního archivu Památníku národního písemnictví na Strahově ve stylu počítačové hry z pohledu první osoby a podbarveném dramatickou melodií, provádí od jednoho vítězného svazku k druhému, občas při tom utrousí hodnotící poznámku, několikrát zhlédne nahrávku s vyhlášením výsledků vybrané kategorie a po většinu času vede sice trochu mimoběžný, leč vcelku zábavný monolog. Až se člověku znalému tradičních ceremoniálů pořádaných Památníkem národního písemnictví může na mysl vkrást kacířská myšlenka, že co do informační hodnoty i divácké atraktivity se jim toto video trvající necelých 18 minut takřka vyrovná.

Letos se do soutěže přihlásilo rekordních 313 knih, z nichž žádná nemusela být vyřazena kvůli technickým nedostatkům. Dlouholetý předseda (tříčlenné) technické komise Josef Sedláček si ostatně již loni pochvaloval, že kvalita zpracování za poslední léta stoupá. Nominace na některou z cen se posléze dočkalo šestapadesát knih (po osmi v každé ze sedmi hlavních kategorií) a šest studentských prací (ucházejících se o Cenu Arna Sáňky), z nichž mezinárodní výtvarná a technická komise vybírala letošní vítěze. Ve výtvarné komisi letos zasedlo deset převážně tuzemských odborníků – výjimku v tomto ohledu představoval její předseda, polský grafický designér a typograf Tomasz Bierkowski, a jeho švýcarský kolega Hansjakob Fehr. K oficiálnímu předání ocenění (a vydání tradičního katalogu) ovšem nakonec dojde až 15. července u příležitosti zahájení výstavy Z hvězdy kruh v letohrádku Hvězda, kde si také vítězné tituly budeme moci poprvé prohlédnout.

V kategorii odborné literatury porotce nejvíce zaujala