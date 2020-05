Hrozby jsou marné, řekla Čína a rozhodla o Hongkongu. V USA se mluví o sankcích, v EU o aroganci a agresivitě

Všečínské shromáždění lidových zástupců, čínská variace na parlament, má na stole návrh pozoruhodného zákona. Je to legislativa, která chce skoncovat s tlumočením oficiálních tiskových konferencí a významných politicko-společenských událostí do cizích jazyků.

Jak informuje hongkongský deník South China Morning Post (SCMP), znít by nadále měla jen čínština – přesněji standardní čínština pchu-tchung-chua, které se často (a chybně) říká mandarínština.

Naučte se čínsky

Cílem je „ochránit důstojnost čínského jazyka“, vysvětlil pro stranický Lidový deník předkladatel návrhu Jang Wej-kuo, starosta středočínského Ču-čou a náměstek tamního tajemníka komunistické strany. Jazyk (jak prohlásil Jang podle Lidového deníku) je nositelem národní kultury a ducha a dokáže obojí šířit napříč světem, ani nemluvě o tom, že posílí postavení Číny na mezinárodní scéně.

Zpravodaje zahraničních médií by to podle Janga trápit nemělo – ti mají umět čínsky. Koneckonců, copak se tiskové konference v zahraničí tlumočí do čínštiny? Je třeba „přizpůsobit se místním obyčejům“. Už tak je čínština jedním ze šesti oficiálních jazyků OSN.

