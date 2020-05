Glosa: Proč mě pohltila hra určená dětem, která je však ideální pro seniory

Co se to mihlo támhle mezi stromy? Není to náhodou… Ale to by bylo neuvěřitelné štěstí! Toho skoro nikdo nemá. Pomalu a opatrně. Hlavně ho nevyplašit. Namířit, hodit a přitom se tvářit, že jsem se tu zastavila, abych si v telefonu přečetla novou zprávu. Protože tohle přece není zábava pro dospělé. Při tomhle mě nesmí nikdo vidět.