Notes: Musk vrací Američanům hrdost, brutální zakleknutí a pokuta pro Mynáře za zabijačku

Další vlnu rasové nevole v USA vyvolala smrt šestatřicetiletého Afroameričana George Floyda. Policista mu po zásahu, kdy byl Floyd spoutaný, klekl na krk. Muž policistům říkal, že nemůže dýchat, strážce zákona na to upozorňovali i přihlížející. Nic. Policista koleno držel na jeho krku až do příjezdu záchranky. Floyd zakleknutí nepřežil. Policista a jeho tři kolegové už byli propuštěni, rodina zemřelého by zasahujícího policistu nejraději viděla do konce života za mřížemi. V USA navíc podobné incidenty nejsou výjimkou.

Soukromý byznys dobývá vesmír! Ve 22.33 hodin našeho času odstartuje z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě raketa Falcon 9 s lodí Crew Dragon a poprvé tak do vesmíru dostane lidskou posádku soukromý dopravce. A za vším stojí jeden muž: podnikatel a vizionář Elon Musk. Vrací tak Američanům hrdost – posledních 9 let totiž astronauty do vesmíru dopravovali Rusové. O tématu v dnešním podcastu mluví redaktor Jan Kudláček. Dnešní start ale může zhatit blížící se tropická bouře.

Premiér Babiš a další se často chlubí, jak Česko obstálo v boji s koronavirem, jenže vláda i prezident při řešení krize dávali najevo podle ústavního právníka Jana Kysely jen minimální empatii, dopad opatření na práva občanů je vůbec nezajímal. „Když vidím, že lusknutím prstu mi z mého právního statusu zbylo hrozně málo, protože jsem prostě zavřený doma a čekám, až to jednou přejde, ale já nepoznám, kdy to je, protože to mi musí říct oni, může to mít dlouhodobý dopad. Najednou se dostanete do situace, kdy se ukáže, že z vašich práv nic nezbylo,“ říká v rozhovoru s Hankou Mazancovou.

Středečním děním i základy České televize dnes pořádně otřásla volba do Rady ČT. V tajném hlasování uspěli kritici veřejnoprávní televize – ekonomka Hana Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Lubomír „Xaver“ Veselý. Uspěli tak uchazeči, které ve svém březnovém e-mailu doporučil svým spolustraníkům či je hodnotil neutrálně šéf volebního výboru Berkovec. Ten kandidáty kádroval podle jejich vztahu k současnému vedení ČT a hnutí ANO. Berkovec po kritice dal svůj post k dispozici, včera ho ale jeho kolegové podrželi a ve funkci zůstává.

Británií otřásá skandál premiérova nejbližšího poradce, který, ač nakažen koronavirem, jel autem z Londýna do 418 kilometrů vzdáleného Durhamu a následně navštívil narozeninovou oslavu své ženy. Při své další cestě se Cummings se svou ženou vydal také na hrad Barnard nedaleko Durhamu. Jeho žena se totiž obávala, že koronavirus oslabil jeho zrak, a okružní jízda měla ukázat, zda je jeho zrak dostatečně v pořádku pro delší cestu do Londýna. Jak oční test dopadl, není známo, ale jeho chování rozlítilo část konzervativců. Premiér Johnson ovšem za Cummingsem stojí.

Zatímco hongkongský parlament schvaloval kontroverzní zákon o státní hymně, ulicemi pochodovali demonstranti, kteří volali po svobodě. Policie 300 z nich pozatýkala. „Najednou jsme odněkud zezadu zaslechli salvu pepřových kulek, a když jsme se pak otočili, (policisté) bili mladého kluka, ten spadl na zem a pak ho zatkli,“ popsal redaktorce Magdaleně Slezákové Justin Wong přímo z protestního pochodu.

Od útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uplynulo 78 let. Nejúspěšnější bojová operace odboje stála život řadu domácích odbojářů a odbojářek i sedm československých výsadkářů. Podívejte se s námi ke skotskému jezeru Morar, kde se kluci na akci připravovali. Jsou to nebetyční frajeři!

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání?

Dokumenty z Černínského paláce odhalují, že Čína vůči Česku přitvrdila

Na Českou televizi dohlédnou její kritici Lipovská a Veselý

Šéf SPD Tomio Okamura zveličil svou opoziční píli

V Hongkongu proběhl poslední protest, než ulice ovládne Peking

Pomohl Johnsonovi k moci, teď ho poradce Cummings táhne ke dnu

Centrum sovětské kultury, či pergola ruských agentů? Rossotrudničestvo v Praze

Babiš myslí jen na sebe, ne na budoucnost, říká šéfka TOP 09

Daňa Horáková v knize vzpomíná na kostrbatý život s režisérem Juráčkem

Vleklé kauzy ohrožují důvěru ve spravedlnost, říká osvobozený hejtman Půta

Krátké zprávy…

Americký prezident Donald Trump vyzval při tiskové konferenci reportéra, aby si sundal roušku. Když odmítl, tak Trump prohlásil: „No jo, vy chcete být politicky korektní.“ A výsměchu za nošení roušky se od Trumpa dočkal i prezidentský kandidát Joe Biden. „Je to hlupák. Macho,“ reagoval Biden na posměšky prezidenta, který navrhoval píchat si do žíly dezinfekci a preventivně proti koronaviru užívá/al antimalarika.

Zabijačka prasete u hradního kancléře Vratislava Mynáře v Osvětimanech na Uherskohradišťsku v nouzovém stavu má finanční dohru. Veterináři kancléři uložili pokutu 1300 korun za neregistrování prasete.

Pláže plné roušek mají poblíž australského Sydney, kde se vyplavuje zdravotnické vybavení ze 40 kontejnerů, které při víkendové bouři spadly do moře z nákladní lodi.

Twitter začal označovat sporné příspěvky Donalda Trumpa jako zavádějící. Prezident okamžitě pohrozil sociálním sítím zavedením regulací či jejich zrušením. Všechny ty internety by měl nechat zakázat a byl by klid.

Šokující pohled čekal kanadské vojáky, kteří byli povoláni na pomoc při pandemii koronaviru do domovů seniorů. Vojáci našli jejich obyvatele zbídačené a v nelidských podmínkách. Někteří byli vyhladovělí, bez řádné péče, nemytí. Případ otřásá celou Kanadou.

Láska hory přenáší, křivou výpověď ale ne. Expremiér Petr Nečas svědčil ve prospěch své manželky Jany a soud ho uznal vinným z křivé výpovědi v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Verdikt není pravomocný.

Ve věku 90 let zemřel indický jogín Prahlad Džani, který tvrdil, že 80 let nejedl ani nepil. Jestli umřel na hlad, či jiné komplikace, média neuvádějí… a jeho křestní jméno taky náhoda nebude.

Alternativní dějiny přináší počítačová hra Strategic Mind: Blitzkrieg z dílny ukrajinské firmy Starni Games. Hra umožňuje Němcům obsadit Moskvu. Propagační video z ní ukazuje nacistického vůdce Adolfa Hitlera, kterak přihlíží vojenské přehlídce Wehrmachtu na Rudém náměstí.

… a dobrá zpráva na konec.

Hasiči v Šumperku zachránili srnce, který plaval v náhonu řeky. Vytáhli ho za parůžky ven, osušili a pustili zpět do volné přírody.