Je to logické, ale ještě že už mám kariéru za sebou, hodnotí Vrbata letní play-off NHL

Vedení NHL přišlo s plánem, jak dohrát přerušenou sezonu v letních termínech. Ty nejlepší hokejisty na světě čeká rozšířené play-off, a s velkou pravděpodobnosti tedy také měsíce pouze na zimním stadionu a v hotelu. „Všechny predikce podle toho, kdo jak na tom byl během sezony, se mohou vyhodit z okna a bude záležet na tom, jak rychle se elitní hráči jednotlivých týmů dostanou do formy,“ říká bývalý hokejista Radim Vrbata.

Přesně po 75 dnech od posledního utkání včera vystoupil šéf NHL Gary Bettman, aby oznámil bližší informace o vyvrcholení hokejové sezony. Vedení NHL přišlo s plánem, že se ročník dohraje už jen ve vyřazovací části, kterou bude letos poprvé hrát 24 týmů. Základní část nejlepší hokejové ligy na světě je tak u konce, tím pádem sedmi týmům skončila současná sezona už na začátku března. Tehdy se odehrály poslední zápasy před vypuknutím pandemie na severoamerickém kontinentu.

„Rozumím tomu, že NHL i hráčská asociace dělají všechno pro to, aby sezonu dohráli, protože jinak by to mělo velké ekonomické následky pro další ročníky, protože v NHL je všechno navázáno na zisk ligy, týmů i hráčů. Je logické, že hledají způsob, jak sezonu dohrát a zároveň minimalizovat ztráty,“ říká pro Deník N bývalý hokejista Radim Vrbata, který u nás stojí za projektem Bez frází.

V nyní již ukončené základní části získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce David Pastrňák z Bostonu, dělí se o ni s Rusem Alexandrem Ovečkinem (oba nasázeli shodně 48 branek). Nejproduktivnějším hráčem se zase stal Němec Leon Draisaitl se 110 kanadskými body. Zatímco Ovečkin přišel kvůli pandemii koronaviru o devátý ročník, během kterého vstřelil padesát a více branek, Pastrňákovi vedle padesátky branek těsně utekla i hranice sto kanadských bodů – chybělo mu jich pět.

🔥 | Potvrzeno, @pastrnak96 je společně s Ovečkinem vítězem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce sezóny NHL! 👏 Obrovská gratulace 🦁 pic.twitter.com/Nc8JLqmxNt — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 27, 2020

Už v průběhu druhé poloviny června se mohou hokejisté dobrovolně připravovat se spoluhráči v malých skupinách na ledě i mimo něj. Oficiální tréninkové kempy před play-off, které kluby požadují alespoň třítýdenní, by ale neměly začít dříve než na začátku července.

Po pěti měsících hned play-off

„Vidíme to spíše