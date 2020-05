Libereckého hejtmana Martina Půtu včera Krajský soud v Liberci osvobodil v údajné korupční kauze. Vyšetřování a soudní jednání trvá bezmála šest let a bude pokračovat i nadále, státní zástupce se totiž odvolal. „Jak můžete chtít po politicích, když jsou obvinění, aby se vzdávali všech funkcí a podrobili se vyšetřování a soudům, když konečný výsledek bude třeba po deseti letech?“ říká Půta v rozhovoru pro Deník N.

Protahování kauz ohrožuje důvěru ve spravedlnost, říká osvobozený hejtman Půta. Jeho případ se vleče téměř šest let

Vím, že je to taková trochu sportovní otázka, ale jak se člověk cítí po takovém rozhodnutí?

Samozřejmě že se mi ulevilo, spadl mi kámen ze srdce. To úplně nepochybně. Přestože člověk může být v této situaci vnitřně v klidu, když ví, že nic neudělal a nemůže to skončit jinak, stejně máte pochybnosti, když jde o soudní jednání.

Včera jsem vstával dost brzo a dneska se mi spalo dobře. Dokud to člověk nezažije na vlastní kůži, slyší to jen vyprávět, je to asi jedna z věcí, která je nepřenositelná.

Jak vnímáte, že se vaše kauza tak dlouho táhne?

Začalo to už v listopadu 2014, to si pamatuju dobře. Táhlo se to proto, že z toho státní zástupce udělal obří skupinu lidí a firem, z nichž většinu jsem v životě neviděl, poprvé až u soudu.

Mediálně se z toho stalo Půta a spol., i díky mediální pozornosti si proto všichni během procesu dávali na všechno extrémně velký pozor a ten soud také netrval extrémně krátkou dobu.

Nerozumím tomu, že