Pekarová Adamová: Babiš myslí jen na sebe, ne na budoucnost. Naše odpovědná politika se vysvětluje hůř

Předsedkyní TOP 09 jste půl roku. Dá se té straně nějak pomoci? Co jste za těch šest měsíců zjistila?

Zvedáme se, máme v sobě mnohem větší optimismus, což je strašně důležité. Hodně nám pomohla současná koronakrize. Hodně aktivně jsme pracovali, stále přicházíme se spoustou návrhů a to nám dalo trošičku zapomenout na vnitřní hloubání nad sebou samými a orientovalo nás to směrem k věcem, které jsou skutečně důležité. Tedy zaměřit se na voliče. A moc mě těší, že to voliči zároveň oceňují. Mám velmi pozitivní reakce…

O velmi pozitivních reakcích mluví dnes všichni předsedové opozičních stran.

Nemáme samozřejmě jenom pozitivní reakce. Taky se v mailových schránkách nacházejí jiné reakce. Ale teď bych řekla, že se nám opravdu podařilo mít tempo. Mým cílem je ho neztratit a využít ve volbách, které nás čekají na podzim i příští rok.

Z čeho jste se tedy zvedali? Byla TOP 09 v depresi?

Byli jsme psychologicky hodně na dně. Ve svých hlavách. Přece jen jsme se v posledních letech pohybovali na té trajektorii spíš dolů.

Hodně dolů.

Samozřejmě že psychologicky to nepůsobí na všechny dobře. Od Nového roku ale máme stovky nových členů, což je samo o sobě skvělá zpráva. Znamená to, že zájem o topku je velký. Teď tedy zrovna je období, kdy se mají platit členské příspěvky. A tam vždycky dochází k nějaké přirozené fluktuaci. Možná to nakonec nebude o stovky, ale o desítky víc, ale pořád je to pro mě známka toho, že nás lidé chtějí podpořit a že chtějí za myšlenky TOP 09 kopat.

Ještě se zeptám na ten váš optimismus. Podle STEM jste na tom pořád stejně jako před vaším zvolením, podle Kantaru o půl procenta lépe. To jste skromní.

Není to o procentech a průzkumech. Je to o trendu, o tom, že se držíme stabilně nebo mírně stoupáme. Ale samozřejmě, půl procenta není důvod k radosti. Je to o naladění lidí a chuti. A ta je teď největší za celou dobu, co jsem členkou úzkého vedení. Tam nějaká optimistická vyhlídka je.

A zároveň si uvědomuju, že my teď nehrajeme o to, jestli budeme mít samostatně sedm nebo osm procent. Pokud chceme skutečně změnit poměry v této zemi, musíme spojit síly s ostatními. Do krajských a senátních voleb, které nás čekají letos, se nám opravdu v naprosté většině krajů podařilo vyjednat koalice. Máme tři koalice dohodnuté s ODS, stejné množství s KDU-ČSL, ve dvou krajích jdeme společně se STAN, někde je s námi v koalici i Strana zelených… A to byla několikaměsíční práce. Byla bych ráda, kdybychom na to byli schopni navázat i pro ty sněmovní volby.

Krajské volby jsou v otázce koalic vcelku improvizace. Máte představu, s kým byste chtěli tvořit předvolební koalici a společnou kandidátku do sněmovních voleb?

Kdo chce skutečně uspět a chce porazit Andreje Babiše a sestavovat vládu bez něj,