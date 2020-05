300 zatčených v Hongkongu. „Jedna země, svobodu a nezávislost!“ volali protestující. Policie varovala a střílela

Hongkongská policie „odsoudila středeční nezákonné aktivity, včetně zablokování dopravy kvůli obležení Legislativní rady“ a oznámila, že „nebude tolerovat sebemenší porušení zákona“. Tak to na Twitter napsal čínský stranický deník Global Times a potud by bylo vše v pořádku – noviny prostě veřejnosti zprostředkovávají prohlášení policie.

Potíž je, že to udělaly o den dřív. Že hongkongská policie „odsoudila středeční (dnešní, pozn. red.) nezákonné aktivity“, totiž Global Times oznámily už v úterý.

„Takové to, když GT stisknou ‚zveřejnit‘ svůj předem napsaný text o den dřív. Buď takhle, anebo mají stroj času,“ glosoval to na Twitteru hongkongský akademik Alvin Cheung.

A na konto Global Times si neváhali přisadit ani další. Příspěvek se na sociální síti dlouho neohřál, podle HKFP tam pobyl asi jen hodinu, než ho noviny smazaly, ale za tu dobu se pod ním už stihly nasbírat komentáře. Jestlipak v Global Times zaměstnávají jasnovidce, zajímaly se. „Je úterý, ne asi… cestujete časem, nebo co?“ připomněl ironicky další.

In which the GT hits "publish" on their prewritten copy a day early.

That, or they have a chronosphere. pic.twitter.com/7hqOs8rAek

— Alvin Y.H. Cheung is unhappily vindicated (@ayhcheung) May 26, 2020