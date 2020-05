Notes: Ústavní pasti české demokracie, hongkongská cesta do tmy a empatické krocení krize

S trochou nadsázky by se dalo říct, že dnes to byl v Deníku N samý paragraf. Netřeba se ale obávat, nejde o suchopárné čtení ani běžné soudničky. Zjistili jsme, jaké pasti na českou demokracii číhají v jejím ústavním systému, jak to má s dodržováním zákonů Pražské arcibiskupství a co se začne dít, když chce někdo prodávat kalendáře či hrníčky s Hitlerem a podobnými zločinci.