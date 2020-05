Vnitro i Praha vypověděly smlouvy Našemu vojsku. Za kalendář s nacisty odsoudil nakladatelství i prezident

Už před lety prověřovala policie, zda se Naše vojsko nedopustilo trestného činu prodejem hrnků či plakátů s portréty Adolfa Hitlera či Josifa Stalina. Případ nakonec odložila, policisté došli k závěru, že nakladatelství sortiment prodává výhradně za účelem zisku, nikoliv coby propagaci zločinné ideologie.

To nyní do e-mailu opakuje i ředitel nakladatelství Emerich Drtina. „Vše vydáváme za účelem zisku. Víc k tomu nemám co dodat,“ odepsal stručně Deníku N. Otázky zněly, proč podle něj prodej kalendáře s tvářemi předních nacistů není jejich propagací, co říká současné kritice tohoto počinu a zda uvažoval o ukončení prodeje sortimentu odkazujícího na třetí říši.

Drtinova neochota rozvést odpověď může mít dobrý důvod: čerstvou výpověď