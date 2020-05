SpolečněToZvládneme může klidně platit dál. Ale společně neznamená poslušně

Komentář Jana Moláčka: V postkaranténní české veřejné debatě padají návrhy, které mají společný jeden důležitý rys. Nenápadně do kolektivního povědomí vracejí kmenové vnímání společnosti, koncept celku, jemuž je třeba podřídit individuální zájmy. A pochopitelně také s tím ruku v ruce jdoucí podezíravost, případně otevřené nepřátelství vůči těm, kdo by na svých zájmech umíněně trvali. Co může navenek působit jako dojemná snaha o „jednotu“ či „soudržnost“, je ve skutečnosti ohrožení pojetí státu jako nástroje, který má sloužit svým občanům.

Nebylo to krásné, když jsme všichni jako jeden muž a jedna žena dodržovali nařízení vlády, jakkoliv by drasticky zasahovala do našich individuálních životů? Ano, bylo, a to je přesně důvod, proč je dobře, že to trvalo jen velmi omezenou dobu.

Stejně jako bylo nutné a správné respektovat mimořádné požadavky na zásahy do naší svobody v době mimořádného ohrožení, je teď nutné a správné dát jasně najevo, že nic podobného nepřichází v úvahu ani o vteřinu déle. Ze všech nejvíc se to totiž líbilo těm, kdo ty požadavky vydávali.

A s jídlem roste chuť, bylo by divné, kdyby se nesnažili kout železo ochoty obětovat individuální zájmy ve prospěch celku, dokud je žhavé. A také to dělají. Padají návrhy, které až příliš okatě počítají s tím, že se nám v roli koleček velkého „národního“ stroje zalíbilo.

Místo banánů jogurty z Agrofertu

Poslankyně Margita Balaštíková z hnutí ANO tak společně s dalšími zákonodárci třeba přišla s plánem zavést povinnost obchodů s potravinami nabízet až 85 procent českého sortimentu. Pochopitelně svůj návrh neodůvodňuje tím, že jedním z nejvýznamnějších producentů tohoto sortimentu je koncern ovládaný jejím stranickým šéfem. Poslanci argumentují starostí o soběstačnost v době uzavřených hranic, drobné zemědělce (které Agrofert likviduje) a ekologii (které se jindy vysmívají).

Povinnost zákazníků podle stejného klíče nakupovat zatím v návrhu není, ale možná se dočkáme i toho. („Bohužel, váš košík nesplňuje povinnou kvótu české produkce, pokud chcete tyhle banány, doporučuji k nim vzít jedno balení inovativního toustového chleba Penam nebo jogurtů Olma, obojí je zrovna náhodou v akci…“)

Nic proti podpoře české zemědělské produkce, ta ale