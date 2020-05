Čínský tým v Česku uhrál jediný bod, teď chce přejít do juniorské ligy. Minule k nám poslali horší hokejisty, říká trenér

Čínský hokejový klub China Golden Dragon toho v uplynulé sezoně třetí nejvyšší hokejové ligy příliš nepředvedl – tým trenéra Jiřího Šejby uhrál jediný bod. Projekt česko-čínské hokejové spolupráce by ale měl pokračovat. „Čínská strana má nyní představu, že bychom u nás začali připravovat tým do dvaceti let, který by podle předběžných jednání hrál druhou nejvyšší juniorskou ligu,“ prozradil Šejba v rozhovoru pro Deník N.

Proč chybí čínský hokejový tým mezi přihlášenými kluby do třetí nejvyšší hokejové soutěže u nás?

Teď je do konce června pozastavená kvůli koronavirové krizi. Minulou sezonu tady byl dospělý tým, ale čínská strana má nyní představu, že bychom u nás začali připravovat tým do dvaceti let, který by podle předběžných jednání hrál druhou nejvyšší juniorskou ligu. Teď jde ale o to, jestli to situace ve světě dovolí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale ve spojení jsme.

S čínskými hokejisty jste se tedy viděl naposled na konci ledna?

Ano, po sezoně na konci ledna odjeli kluci domů. Myslím si, že potom ani moc netrénovali, protože byli v izolaci v Pekingu. Předpokládám, že s tréninkem zase začali na začátku května. Takže teď trénují ve svých mateřských týmech a v průběhu června se rozhodne, jestli ti mladší dvaceti let zase budou hrát u nás.

V únoru jste v rozhovoru pro TN.cz řekl, že jste měl v týmu lékaře a fyzioterapeuta přímo z Wu-chanu. Nevíte, jestli jsou v pořádku?

Zprostředkovaně jsem se dozvěděl, že