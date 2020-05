Málo peněz na kulturu, ale hodně špionských skandálů. Po stopách agentury, která poslala do Prahy „muže s kufříkem“

Říjen 2013. „Všechna podezření jsou lichá. Jde o provokaci amerických novinářů,“ tvrdí muž, který se jmenuje Jurij Zajcev. Z USA ho vyhostili, protože měl verbovat americké občany ke spolupráci s ruskými tajnými službami. Vhodné lidi si mohl vyhlédnout v rámci programu kulturní výměny, pak s nimi šikovně navázat bližší kontakt a vybrat je na stáž do Ruska, kde už se jim věnovali jeho kolegové. Podstatnou část výdajů zaplatila organizace Rossotrudničestvo.

Zajcev vinu nikdy nepřiznal. Ostatně, nikdo to od něj ani nečekal. I v ruských médiích se ale objevila řada statí, v nichž se to hemžilo náznaky – třeba Gazeta.ru citovala svůj zdroj v tajných službách: „Jednotliví pracovníci v takových strukturách, jako je Rossotrudničestvo, mohou být využíváni k výzvědné činnosti.“

Tento příběh je starý a poměrně banální. Nestálo by za to ho dnes znovu oprašovat a věnovat mu pozornost, kdyby Zajcev nezastával z dnešního českého pohledu zajímavou funkci. Byl šéfem oddělení organizace Rossotrudničestvo ve Washingtonu.

I když americké listy jako Washington Post Zajcevovi věnovaly mimořádnou pozornost, evropské státy – i ty, kde má Rossotrudničestvo zastoupení –, se případem příliš nezabývaly. Jenže se zdá, že měly.

Krytí kulturou i družbou

O šest a půl roku později se „hrdinou“ dalšího špionského skandálu stává šéf jiné filiálky Rossotrudničestva – Andrej Končakov, který vede pražskou pobočku organizace a proti své vůli vejde do dějin česko-ruských vztahů jako „muž s ricinem“. České tajné služby ho podezírají, že 14. března 2020 ve svém kufříku přivezl do Prahy ricin a možná i další smrticí prostředky. Jako člověk s diplomatickým pasem si to mohl dovolit. Policie a zpravodajci vyhodnotili, že by mohl znamenat hrozbu pro pražské politiky, kteří se z ruského pohledu provinili odstraněním sochy sovětského maršála Koněva, vybudováním pomníku vlasovcům a dehonestací sovětských zásluh za druhé světové války.

Jistě z toho víme pouze to, že Končakov skutečně