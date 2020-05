Máme strach, Čína je jako tygr. Křičíme, že nechceme spáchat sebevraždu

„Žiju nad propastí, každý den přináší větší beznaděj a absurditu. Týden co týden se objevují těla ‚sebevrahů‘, klepou se mi ruce, v noci nemůžu spát. Ale strach není důvod to vzdát – už jednou jsem selhal.“ V předvečer smrti autonomního Hongkongu mluvil Deník N s jedním z těch, kteří jsou odhodláni bojovat za svůj domov i poté, co mu Komunistická strana Číny pozítří otevřeně sebere svobodu.