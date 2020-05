Supersídlo v Bruselu nebude. Nákup budovy pro české úředníky zastavila koronavirová krize

Šestipatrový kancelářský dům na dobré bruselské adrese Rue de Tréves – mimo jiné jen pár kroků od Evropského parlamentu – si byl loni na jaře osobně obhlédnout premiér Andrej Babiš. Podle svědků se mu sice budova zdála trochu velká, ale i tak se její koupě ještě na přelomu roku dostala do vize rozvoje Česka – Národního investičního plánu. Rozpočet měl být velkorysý – zatímco ČTK loni informovala o ceně zhruba 25 milionů eur (tehdy 642 milionů korun), vládní plán počítal s investicí 723 milionů korun.

O pár měsíců později je ale všechno jinak. Projekt nového reprezentativního sídla pro české diplomaty a unijní experty v Bruselu teď podle zjištění Deníku N padl. Údajně kvůli koronavirové krizi.

Česká diplomacie tak nyní musí takřka na poslední chvíli hledat nové prostory pro bezmála šedesát úředníků, které potřebuje nabrat a usadit v unijní metropoli kvůli řízení sedmadvacítky v roce 2022.

Za vším hledej koronavirus

„Do nákupu nové budovy v Bruselu promluvila pandemie, donutila nás hledat úspory i v této oblasti,“ řekl Deníku N ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), jehož resort měl přípravu projektu na starosti.

Konci projektu předcházelo jednání Černínského paláce s ministerstvem financí, které i v tomto případě „drží kasu“ a muselo by vyčlenit prostředky ze státního rozpočtu. Úřad pod vedením Aleny Schillerové (ANO), pravé ruky premiéra Babiše, prý po ministerstvu zahraničí před rozhodnutím žádalo další podklady, například k technickému stavu budovy.

„V průběhu května jsme pak byli informováni, že ministerstvo zahraničních věcí po vyhodnocení všech aspektů od záměru nákupu dané budovy upustilo, a to zejména proto, že v souvislosti s covid-19 došlo k zásadnímu zpoždění v jednání,“ sdělil k tomu mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

„Nebylo proto reálné, aby nová nemovitost byla připravena k užívání pro české předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2022,“ dodal.

Supersídlo v centru dění

Do nové budovy se měli sestěhovat diplomaté ze stálého zastoupení Česka při Evropské unii, tedy experti na unijní problematiku, ale i zaměstnanci českého velvyslanectví v Belgii, které řeší česko-belgické vztahy. Prostory by sloužily i dalším českým agenturám působícím v unijní metropoli, například Českému centru.

Představa byla taková, že nová robustní a tepající centrála by vytvořila lepší zázemí pro české aktivity ve složitém unijním terénu a pro diplomacii 21. století.

Nové kanceláře by ale především pojmuly i posily, které musí český stát nabrat právě kvůli zvládnutí předsednictví. Na stávající adrese českého zastoupení při EU pro ně dost místa není – na tom se resorty zahraničí i financí shodnou.

„V tuto chvíli pracujeme s variantou, že budou pro předsednictví pronajaty prostory v komerční budově,“ popsala mluvčí Černínského paláce Zuzana Štíchová.

Klíčová bude i otázka bezpečnosti, a to hlavně v oblasti zajištění informačních systémů, obzvlášť s ohledem na kyberútoky, které se v poslední době nevyhnuly ani ministerstvu zahraničí.

Už teď ale každopádně celá věc celkem hoří – první várka nových lidí má podle původního jízdního řádu do Bruselu přijít ještě letos.

Posudky za čtvrt milionu

Radikální změna kurzu přišla i přes to, že ministerstvo zahraničí už do projektu nové budovy investovalo minimálně čtvrt milionu korun. „Dosud byly provedeny dva nezávislé cenové posudky, dále pak podrobný posudek stavebně technického stavu v ceně 196 565 korun,“ vyčíslila mluvčí Štíchová.

Přípravy na koupi, které běžely od loňského února, měly být už ve velmi pokročilé fázi. „Pro ministerstvo se jednalo před vypuknutím pandemie jednoznačně o preferovanou variantu,“ dodala.

Černínský palác zároveň počítal s prodejem či pronájmem nemovitostí, v nichž dosud české úřady v Bruselu sídlí a vlastní je český stát. To mělo údajně vést k tomu, že by se investice do nové budovy v dohledné době vrátila.

Premiér Babiš na dotazy Deníku N neodpověděl.

„Žvanírna s chlebíčky“

Přípravy na české předsednictví v roce 2022 přitom už před koronavirovou krizí provázel tlak, aby byly náklady sraženy na minimum. A také spor mezi premiérem Babišem a koaliční ČSSD o podobě řízení sedmadvacítky a hlavně jeho finančního zajištění.

Když loni v říjnu kabinet hlasoval o rozpočtu na předsednictví – ve výši 1,24 miliardy korun –, šéf diplomacie Petříček jej označil za „podhodnocený“, stejně jako plánované personální zajištění. Sociálnědemokratičtí ministři pro tento plán na vládě podle ČTK nehlasovali.

„Na předsednictví budeme mít méně lidí než jakákoli země, včetně Malty,“ napsal tehdy Petříček na Twitteru.

Babiš je k předsednictví, které Čechům dává příležitost moderovat diskuse uvnitř EU a nastolovat jejich témata, chladný. Už loni Deník N přinesl svědectví z jednání vlády, podle nichž Babiš předsednictví EU označil za „žvanírnu s chlebíčky“.

Přípravám jistě také nepomáhá, že je má na starosti premiér, který nemá jistotu, že pak bude skutečně Evropu řídit. Sněmovní volby, z nichž vzejde nový kabinet, budou tři čtvrtě roku před předsednictvím, na podzim roku 2021.

Předsednictví EU si Česko poprvé vyzkoušelo v prvním pololetí roku 2009 – a skončilo to debaklem. V jeho průběhu padla vláda Mirka Topolánka a kauza ozvučování akcí firmou ProMoPro skončila kvůli prodražení zakázek u soudu. Češi také zvládli pobouřit Brusel provokativním dílem Entropa výtvarníka Davida Černého. Předsednictví ale do Prahy také přivedlo amerického prezidenta Baracka Obamu či Topolánka postavilo do historické role vyjednavače v rusko-ukrajinské plynové krizi.

Na takto velkolepé momenty, které by jistě lichotily i Babišovi, kterého diplomatické povinnosti zjevně baví, se ale budoucí český premiér či premiérka spíš těšit nemůže. Lisabonská smlouva po roce 2010 oslabila funkce a povinnosti rotujících předsednických zemí, zejména zavedením pozice stálého předsedy Evropské rady. Tomu připadla většina pravomocí, jež premiéři a premiérky předsednických zemí zastávali.

Evropské radě nyní šéfuje bývalý belgický premiér Charles Michel, který má s visegrádskými zeměmi trochu chladné vztahy – v minulosti například přišel s myšlenkou, že kvůli odmítavé pozici k migraci by středoevropské země měly opustit schengenský prostor. V květnu 2022, tedy krátce před převzetím sedmadvacítky českým předsednictvím, bude Michelovi funkce končit. Podle zvyklostí lze předpokládat, že bude usilovat o druhý mandát.

Rozpočet na přípravy a samotné předsednictví v letech 2007–2009 činil 3,75 miliardy korun, což je podle ČTK v dnešních cenách 4,32 miliardy korun.