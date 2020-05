Do vesmíru poprvé se soukromníkem. Američané se po devíti letech vracejí na svůj kosmodrom a chtějí na Měsíc

Pokud vše vyjde podle plánu, zapíše se 27. květen 2020 16:33 amerického východního letního času do dějin lidstva. Ačkoliv si toho mnozí ani nevšimnou, stane se něco, co posune člověka zase o notný kus dál do vesmíru. Má ho tam totiž poprvé dopravit soukromá firma. Dodnes to uměly jen tři vlády na světě.