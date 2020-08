My a mýty: Na monogamii jsme zvyklí. Nedovolíme si ani přemýšlet jinak

Monogamie není biologicky ani psychologicky daná. Nemáme ani důkaz, že by to byl ideální model pro děti, říká v nové epizodě podcastové série My a mýty psycholog Jiří Procházka. „Faktory, které ukazují stabilitu, jsou jiné. Monogamie ji samozřejmě může přinést, ale mnohdy ji nepřinese. Je to kulturní norma, které se těžko zbavujeme. Žijeme v určitém kulturním kontextu a lze ji jen obtížně zkoumat. Nejsme totiž neutrální.“