My a mýty: Smutné dětství neznamená, že musíte mít i smutnou dospělost

Co si z rodinných vazeb přenášíme do současných vztahů? Proč se vyhýbáme společné terapii s rodiči? A vybíráme si partnery, kteří jsou podobní našim matkám či otcům? Na to v nové epizodě podcastové série My a mýty odpovídá psycholožka Eva Richterová, která se ve své praxi věnuje rodinnému poradenství.