Prymula byl neoficiálně skoro ministr a dělal si vlastní kampaň, popisuje rozepře epidemiolog Maďar

Nemáte obavy, že ode dneška s dalším rozvolňováním opatření lidé zahodí roušky?

Snažíme se opakovaně komunikovat a zdůrazňovat, že nynější rovnováha je stále křehká, a proto to musíme všichni společně dodržovat. Já rozhodně nejsem zastánce represivních opatření a udělování pokut, ale myslím si, že lidé bez roušek budou napomínáni ostatními. Například když se člověk k někomu přiblíží a nebude mít roušku, ostatní mu řeknou, ať se vzpamatuje a nasadí si ji. Spousta lidí má ještě stále obavu ani ne tak o sebe, ale o své rodiče či prarodiče. Ode dneška už jsou povolené návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v domovech pro seniory, a pokud by měl někdo bezpříznakový průběh, mohl by na staré či nemocné nákazu přenést. Spoléhal bych se na kolektivní zodpovědnost společnosti.

Ode dneška mohou lidé roušky na veřejném prostranství odložit. Měli by je ale stále nosit u sebe?

Ano, stále platí povinnost kdekoliv, ať už uvnitř, nebo venku, za všech okolností mít roušku u sebe, pokud člověk nespadá do zdravotních skupin, které mají ze zákona výjimku, což jsou například autisté. Je nutné mít na ústech roušku ve chvíli, kdy se dostanete k někomu na vzdálenost kratší než dva metry.

Takže když se půjdu projít, mohu mít roušku dole a nasadit si ji až v momentě, kdy někoho potkám?

Ano, je to stejný princip jako s běháním. Můžete běhat bez roušky, ale v momentě, kdy se budete blížit na dva metry k někomu, koho míjíte, musíte si nasadit roušku.

Dnes se mají otevřít i vnitřní provozovny restaurací. Jejich otevírací doba je ale omezená jenom do 23. hodiny. Proč jste se tak rozhodli?

Ten důvod je velmi jednoduchý a je spíše právnický než odborný. Nechtěli jsme zatím otevřít nejrizikovější místa, která zhoršila epidemiologickou situaci v jiných zemích. Jsou to noční kluby a diskotéky, kde se popíjí alkohol, nedodržují se rozestupy, tančí se tam a prostě je nereálné, aby to tam někdo hlídal. Právníci nám řekli, že to není možné takhle výslovně vyčlenit. Jediná možnost byla omezit to časově, aby to nedopadlo i na standardní restaurační provozy.

V restauracích má být pro hosty nachystaná dezinfekce. Prostírání a příbory má personál na stůl připravit až ve chvíli, kdy host usedne. Musí se pak dezinfikovat i stoly a židle?

Musí dezinfikovat to, čeho se dotýkají ruce. Ve čtvrtek jsem byl v Praze na zahrádce na večeři a tam to dělali naprosto skvěle. Když odešel host, vydezinfikovali stůl – protože by ho stejně museli otřít, do přípravku jen přidali dezinfekci. Celé to měli hotové za 15 vteřin. Lavice se dezinfikovat nemusely, protože neměly opěrky na ruce. Pokud by tam byla židle s opěrkami, museli by je vydezinfikovat.

Nově se otevřou i pavilony v zoologických zahradách. Vy sám jste byl proti jejich předčasnému otevření. Nemáte obavy, že tam lidé nebudou dodržovat rozestupy?

Poukazoval jsem, že to nebylo předjednáno s epidemiology a na vládě se to schválilo bez jakýchkoli podmínek. Proto jsme je my-epidemiologové zadefinovali a zoologické zahrady s tím souhlasily. Pochopily princip, že pokud tam přijede několik tisíc lidí denně, nesmí to být v jeden moment. Proto začaly online prodávat časové vstupenky, aby tam bylo najednou maximálně 150 lidí. Snížily se tím počty návštěvníků a zabránili jsme, aby se na pokladnách tvořily tisícihlavé davy.

Teď jsme si troufli otevřít i vnitřní pavilony. A už je na provozovatelích, aby se tam nevytvářely řady. Oni nás ujistili, že to jsou schopni zařídit tak, aby nedocházelo ke shlukování osob, ale to si musí zajistit zoologická. Pokud to není schopná vymyslet jinak, musí tam stát zřízenec, který dohlíží, aby se tam lidé neakumulovali.

Je možné, že za měsíc nebudou roušky na koupališti potřeba

Na koupalištích budou moci být lidé bez roušky na dece a v bazénu. Ústa a nos ale musí mít zakrytá při cestě do kiosku nebo při hlídání koupajících se dětí. Jak to bude v praxi fungovat?

Když si jde někdo na koupališti koupit zmrzku nebo kukuřici, může se