V Praze jsou tři ohniska nákazy koronavirem, upozornil včera bez dalších podrobností ministr zdravotnictví. Mezi lidmi tím okamžitě vzbudil otázky, o které pražské lokality konkrétně jde a kterým místům by se měli raději vyhnout. Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová pro Deník N vzápětí upřesnila, které části metropole to jsou. Zároveň ale dodala, že už je v těchto místech situace dávno pod kontrolou.

„Epidemiologická situace nezaznamenává žádné negativní trendy. Problematická jsou už jen lokální ohniska. Nyní máme největší problém asi na Karvinsku v rámci OKD. Druhá lokalita, která je trochu problematičtější, je Praha, kde máme několik menších ohnisek této nákazy. Je to zkrátka něco, co musíme vnímat. Jde o lokální šíření,“ uvedl v pátek Adam Vojtěch. Upřesnil, že v Praze to jsou tři ohniska.

Svým prohlášením vyvolal mezi lidmi řadu otázek. Na sociálních sítích se Pražané ptají, jak mají být opatrní, když není zřejmé, o která místa jde. Bude v Praze druhý důl Darkov, kde se v posledních dnech nakazilo přes sto lidí a nákaza se šíří dál? Kolik lidí se v Praze mohlo nakazit. A od koho? Kterým stanicím metra nebo tramvaje se raději vyhnout? A kam si raději nejít nakoupit?

Vyhaslá ohniska

Šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová pro Deník N Vojtěchem zmíněná místa popsala.

„Prvním ohniskem byla firma přepravní služby v Říčanech, nakažení žijí v Praze. Dále šlo o provozovnu rychlého občerstvení na Praze 8, která je už zavřená. Třetí ohnisko byla stavba na Praze 5, která je