Notes: Strach na ruské ambasádě i v Jeseníku

Začněme netradičně v Jeseníku. Slezským městem hýbe v posledních dnech problematika sítí páté generace. V Jeseníku se má jako v jednom z měst v zemi odehrát test 5G sítí, místní proti tomu protestují a chystají referendum, které to zarazí. Na pomoc se někteří obyvatelé vytasili zejména se zdravotními argumenty.

Nejde přitom o první případ, kdy by se vyrojily spekulace a nezřídka i výmysly o tom, že 5G sítě způsobí cokoli od ospalosti po smrt. Petr Koubský se ve svém textu podíval na to, jak moc jsou obavy z této novinky oprávněné. Vzhledem k tomu, že nás zásadní debata o nové technologii ještě čeká a už nyní se objevuje řada mýtů, může být Petrův text skvělým vykopnutím.

„Strach může být iracionální, jeho projevy však velice reálné – od vyrážky po hořící stožáry s anténami. Inženýři a obchodníci, kteří za těmito technologiemi stojí, udělali pro rozptýlení takového strachu zatím pramálo. I to je důvod, proč se budeme obavami z 5G technologií na stránkách Deníku N zabývat i nadále,“ píše Petr.

Strach nebo spíše řečeno obavy mohli pociťovat v minulých týdnech také tři pražští komunální politikové. Těm totiž byla kvůli obavě o jejich bezpečnost přidělena ochranka. Konkrétně kvůli hrozbě od Rusa, který v půlce března přicestoval do Prahy.

Paradoxně i jeho začala nyní česká policie chránit. Jak zjistil náš investigativec Lukáš Prchal, právě zmíněného Rusa nyní hlídají české složky. Rusům totiž měly dorazit výhrůžky. „Velvyslanectví se v této souvislosti bylo nuceno obrátit na českou stranu pro poskytnutí policejní ochrany zaměstnanci zastupitelského úřadu,“ napsala ruská ambasáda.

Otevřenost dovnitř, otevřenost světu

Velmi pikantní dílek do skládačky transparentního vládnutí přidal tento týden prezident Miloš Zeman. Lidem nejprve přes Mladou frontu vzkázal, že „nemá utajování rád“, načež jmenoval šéfem Nejvyššího soudu České republiky soudce, kterého vlastně nezná ani ministryně spravedlnosti. A to aniž by svou volbu jakkoliv vysvětlil.

Petr Angyalossy, nový předseda Nejvyššího soudu, v rozhovoru pro Deník N mluvil i o tomto momentu. „Není to úplně ideální přirovnání, ale když pan prezident uděluje milost, také bychom mu vytýkali, že to je netransparentní? Přitom to je podle zákona, má právo udělit komukoliv milost a nemusí to ani odůvodňovat. A zajímavé je, že tam proti tomu nikdo nebojuje, že to je netransparentní řízení,“ řekl Angyalossy.

Jistě má pravdu, že jde o výlučnou pravomoc prezidenta, jen to jaksi nezvyšuje úplně důvěru veřejnosti. Zajímavý rozhovor s Angyalossym pořídila Hanka Mazancová.

Jisté cvičení na téma otevřenosti probíhá i v podhradí. Česká vláda, která ústy svých nejvyšších představitelů odmítá evropské ambice na tzv. Green Deal, je totiž v případě komunikace s Bruselem poněkud opatrnější.

„Ministerstvo životního prostředí poslalo Evropské komisi prohlášení schválené premiérem, ve kterém se Česko k Zelené dohodě hlásí. Zároveň ale radí Bruselu, ať zvýšení klimatických cílů a plán na ekonomickou obnovu po pandemii příliš nespojuje,“ píše Markéta Boubínová.

Co dalšího si u nás můžete přečíst?

No není toho málo. Na volnější pátky moc nehrajeme. Posuďte sami. Eliška Bártová Hradilková a Prokop Vodrážka v minulých týdnech rozkryli řadu prapodivných zakázek na ochranné pomůcky na ministerstvu zdravotnictví – a dnes přidávají další dílek.

Lenka Vrtišková Nejezchlebová nabízí velmi zajímavý rozhovor o včelách s bioložkou Alenou Bruce Krejčí. První otázka „Kdy vám naposledy uletěly včely?“ mi přijde výborná a celý rozhovor také.

Kdo sleduje slovenskou politiku, umí si jen těžko představit po dlouhá léta dominantní stranu Směr bez jejího šéfa Roberta Fica. Co ale není, může být. Kirill Ščeblykin popisuje, že z čela strany by chtěl Fica po nekonečných 21 letech vystrnadit expremiér Peter Pellegrini.

Náš audioguru Filip Titlbach se ve svém podcastu vrací ke kauze tzv. čínského dopisu. Senátoři totiž nyní přiznali, že zprávy z tajných služeb potvrzují zjištění Deníku N ohledně toho, že s čínskými výhrůžkami vůči Jaroslavu Kuberovi skutečně přišel do styku kancléř Mynář.

A mírné odlehčení na závěr. Správce sociálních sítí ministerstva obrany dnes neměl nejlepší den. Na Facebooku místo účtu premiéra totiž otagoval stránku „Andrej Babiš ztratil mou podporu“. Což o to – z pohledu ministra Metnara je to ta lepší možnost. 😉 Pěkný víkend!