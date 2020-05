Skloubit vrcholový sport a studium bude snadnější. Elitní reprezentanti líčí dřinu na dvou frontách

Ve Spojených státech je zcela běžné, že sportovec po střední škole dostane stipendium na univerzitě. Ti nejlepší si mohou vybírat, kde získají vysokoškolské vzdělání a kde budou mít ideální podmínky ke sportovnímu rozvoji.

To je třeba třeba případ česko-americké atletky Kimberley Ficenecové, která v nedávném rozhovoru pro Deník N vyprávěla, proč si vybrala univerzitu v Alabamě. Vysokoškolské studium za Atlantikem zažil také hokejový reprezentant Andrej Šustr, který se do NHL dostal z University of Nebraska Omaha. Před dvěma lety podle listu Washington Post prošla univerzitním hokejem třetina tehdejších hráčů elitní soutěže.

O takových číslech si mohou nechat profesionální soutěže u nás jenom zdát. Reprezentanti v olympijských sportech například dostávají měsíční stipendium jen ve výši