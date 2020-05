Tajnosti kolem mého výběru mě nemrzí, s Mynářem jsem řešil jen organizační věci, říká nový šéf Nejvyššího soudu

Jsem nekompromisní, každému vyměřím podle zákona a nenechám se ovlivnit politiky, tvrdí nový předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Na svém výběru, kdy veřejnost do poslední vteřiny netušila, že právě on důležitý post obsadí, nevidí nic pokoutného. „Lidsky mě tato situace nemrzí,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Kdy a jak vás Pražský hrad poprvé oslovil s tím, že jste kandidátem na předsedu Nejvyššího soudu?

Časové údaje vám nebudu schopen říct. Nerozlišuji víkend a pracovní den, jsem zvyklý pracovat o víkendech, večerech, přes pracovní dny. Prostě imrvére, jak se říká. Byl jsem osloven kanceláří pana prezidenta, zda bych měl zájem o tuto funkci, zda bych uvažoval o kandidatuře. Domluvili jsme se, že ano, a vyvrcholilo to včerejším dnem (rozhovor byl veden ve čtvrtek, pozn. red.).

Alespoň tedy přibližně, bavíme se například o době měsíc zpátky?

Řádově by to tak asi mohlo být, ale nejsem schopen to říct přesně.

Co jste si pomyslel, když se vám prezident ozval?

Potěšilo mě, že někdo uznal za vhodné nebo možné, abych byl jedním z kandidátů. Profesně je to pro mě pocta. Je to důležitý post, z této pozice mám možnost pomoci justici ještě jiným způsobem než vyřizováním spisů.

Překvapilo vás to?

Je pravdou, že už v době, kdy jsem byl osloven, jsem