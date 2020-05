Notes: O porodech se jednalo bez žen. Z minaretů znělo Bella Ciao. A kauza s dopisem Kuberovi má další vývoj

Výhrůžný dopis senátoru Kuberovi si opravdu u čínské ambasády vyžádal Pražský hrad, potvrdila dnes senátorům kontrarozvědka BIS. Ano, ten dopis, kvůli kterému Deníku N vyhrožuje prezidentův kancléř Mynář. Zatímco dosud obsah jednání senátoři komentovat odmítali, nyní o něm promluvil přímo na plénu Jan Sobotka. O dalším vývoji v kauze informují už tradičně kolegové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal.

Mynář ani Hrad na výsledek jednání dosud nereagovali. Místo slov o čučkařích by mohli reálně vysvětlit například to, proč materiál, který podle Hradu nebyl Kuberovi adresován, skončil v jeho aktovce.

V reakci na nedávný krátkometrážní snímek Alena běží o život, odvysílaný po otázce reportérky Prima CNN položené ministryni financí v angličtině, se Deník N pustil do zjišťování, jak na tom jsou s cizími jazyky ostatní členové vlády. Nejširší jazykový záběr udávají premiér Andrej Babiš a místopředseda kabinetu Karel Havlíček. A anglicky se bez tlumočení domluví jedenáct zástupců státu.

I dnes rozebíráme zvolení Petra Angyalossyho do čela Nejvyššího soudu. V podcastu Studio N upozorňuje bývalá šéfka NS Iva Brožová na to, že byl jiný z kandidátů na tuto funkci daleko vhodnější. Zemanův výběr proto podle ní působí jako politizace funkce.

O vládních opatřeních proti koronaviru se v rozhovoru rozmluvil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zatímco chválí, jak zafungovala první vlna opatření, ta nověji vydaná kritizuje jako alibismus. „Vláda si změřila, co lidi nejvíc štve, a podle toho ty věci uvolňovala. Já šel dělat politiku, která se řídí fakty a kde rozhodnutí mají oporu v datech a realitě. Kdy to není PR věc,“ říká.

Důsledky vládních opatření kritizují i studenti středních škol. V červnu je totiž čekají jak maturity, tak přijímací zkoušky na vysoké školy. Někdy dokonce v ten samý den. Ministerstvo školství jim tak dalo nejcennější lekci: že život opravdu není fér.

Vláda představila také projekt Porodnictví 21. století. Co se změní? Nově budou porody očividně probíhat bez žen – alespoň soudě podle tiskové konference, na které byla jedinou ženou mluvčí. Tu kontrolovalo sedmero mužů včetně ministra zdravotnictví a premiéra. Jak trefně poznamenal kolega: jeden z pánů má alespoň bříško.

Pokud taky sledujete seriál Casa de Papel (v angličtině taky Money Heist) o loupeži ve španělské královské mincovně nebo pokud se zajímáte o historii italských partyzánů za druhé světové války, v hlavě vám určitě utkvěla protestní píseň Bella Ciao. Ta se ve středu odpoledne rozezněla (místo volání k modlitbě) také z minaretů v turecké provincii Izmir. Místní úřady to nejprve popřely, později ale uvedly, že šlo o sabotáž.

Američtí celníci si vzali heslo kresleného seriálu Pokémon „Chyť je všechny“ k srdci a zabavili zásilku s 86 tisíci padělků figurek těchto kreslených postaviček. Pokud by se padělky prodávaly za cenu pravých, měly by hodnotu 604 tisíc dolarů (v přepočtu téměř 15 milionů korun).

Co jde tedy s jistotou říci, je to, že americké vládě jde lépe vychytávání falešných pokémonů než případů nákazy koronavirem. Od propuknutí nemoci v zemi zemřelo 93 400 lidí z celkového počtu 1,55 milionu infikovaných a podle oficiálně zveřejněných čísel jí tak zůstává smutné prvenství. Druhý největší počet případů má Rusko. To však dotahuje Brazílie, jejíž lídr Jair Bolsonaro doporučuje k léčbě choroby stejný lék jako Donald Trump. Více najdete v článku Kirilla Ščeblykina.

Co nabízí zítřejší tištěné Enko?

Na pátek jsme pro vás přichystali obzvlášť vypečené vydání. Co se v něm dočtete?



– Ministerstvo zdravotnictví si objednalo respirátory nejvyšší třídy, které neprošly testy

– Další Čech uspěl v unijní diplomacii. Bude mít na starost Kosovo

– Čínský výhrůžný dokument žádal Hrad, řekla BIS

– V obavách z viru jdou kola v Česku na dračku

– Brazilské nemocnice drtí nápor koronaviru

– Bioložka: Včely vymírají jen lokálně. Zvěsti o konci světa jsou mýtus

– Rizika 5G sítí patrně nejsou reálná. Strach z nich reálný je

– Komentář: Zeman novému šéfovi Nejvyššího soudu zavařil

– Jak vám bylo za korony? Jako ženám na mateřské

Kontext N:

– Scénáře budoucnosti: Zapomenutá katastrofa, nebo Normalizace paniky?

– Esej: Nikdy se nefoťte v síťovaných punčochách

– Představa krásy: Hledá se čínská ideální žena

Krásný zbytek dne přeje Adam Hecl.