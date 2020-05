Děti dostaly jídelníček na svých osm pokrmů denně, trenéři papírovali. Poborský popsal trénink nadějí v době krize

Nejtalentovanější mladí fotbalisté v kategoriích do čtrnácti a patnácti let se už od roku 2015 připravují v regionálních akademiích, které spadají pod Fotbalovou asociaci ČR. Projektu, který má za úkol vrátit český fotbal do vyšších pater světového žebříčku, ale i celému úseku talentované mládeže šéfuje Karel Poborský. Jeden ze symbolů úspěšné éry českého fotbalu z přelomu tisíciletí v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, jak se v akademiích pracuje s 25 nejlepšími mladíky z každého kraje, nebo třeba i to, jak trenéři kontrolují fotbalisty během koronavirové krize.