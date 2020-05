Okamura brojí proti vysokým platům politiků, jeho poslanci ale dostali na telefony i asistenty nejvíc peněz

Když se v listopadu 2018 ve Sněmovně projednávaly platy poslanců, lídr SPD Tomio Okamura u pultíku navrhoval jejich zmrazení.

„Je neuvěřitelné, co se v Poslanecké sněmovně děje kvůli ostatním stranám. Mám neblahý dojem, že náš návrh na zmrazení nárůstu platů politiků do roku 2021 bude zamítnut,“ odhadoval tehdy správně místopředseda dolní komory.

„Všichni kromě SPD si chtějí přidat a v podstatě je to plivnutí do tváře všem občanům České republiky. Jak víme, plat poslanců je cirka sto tisíc korun měsíčně a vůbec nechápu, proč si to chcete navyšovat. Já myslím, že ty platy jsou dostatečné,“ dodal Okamura.

Hnutí také chtělo sáhnout na peníze politikům, kteří kumulují funkce, a před týdnem podpořilo návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na snížení platů ústavních činitelů.

Jak ale vyplývá z přehledu náhrad, které zákonodárci dostávají k platu, za rok 2019, jejž Deník N od Sněmovny získal,